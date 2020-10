അരിസോണ: കോവിഡ് മുക്തി നേടിയ വ്യക്തിയില്‍ കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ആന്റിബോഡികള്‍ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് മാസം വരെ നിലനില്‍ക്കുമെന്ന് പഠനം. അരിസോണ സര്‍വകലാശാലയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറും ഇന്ത്യന്‍ വംശജനുമായ ദീപ്ത ഭട്ടാചാര്യയാണ് പഠനം നടത്തിയത്.

കോവിഡ് മുക്തരായ 6000 ആളുകളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച ആന്റിബോഡി സാംപിളുകളിലാണ് ദീപ്ത ഭട്ടാചാര്യ ഗവേഷണം നടത്തിയത്. കോവിഡ് ബാധയ്ക്ക് ശേഷവും അഞ്ച് മുതല്‍ ഏഴ് മാസം വരെ ഉയര്‍ന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള ആന്റിബോഡികള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം നീണ്ടുനില്‍ക്കില്ലെന്ന ആശങ്ക നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് ഈ പഠനം സുപ്രധാനമായ കണ്ടെത്തല്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അരിസോണ സര്‍വകലാശാലയിലെ പ്രൊഫ.ജാൻകോ നിക്കോലിച്ചുമായി ചേര്‍ന്നാണ് ദീപക് പഠനം നടത്തിയത്.

കൊറോണ വൈറസ് ശരീര കോശങ്ങളെ ബാധിക്കുമ്പോള്‍ ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധസംവിധാനം പ്ലാസ്മ കോശങ്ങളെയും, പ്ലാസ്മ കോശങ്ങള്‍ ആന്റിബോഡികളേയും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. രോഗാണുബാധ ഉണ്ടായി 14 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം നടത്തുന്ന പരിശോധനയിലാണ് ആ ആന്റിബോഡികളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാനാവുക.

രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ദീര്‍ഘകാലം നില്‍ക്കുന്ന പ്ലാസ്മ സെല്ലുകളുടെ ഉത്പാദനമാണ്, ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള ആന്റിബോഡികള്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുകയും അത് ദീര്‍ഘകാല പ്രതിരോധശേഷി നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ആന്റിബോഡി അളവുകള്‍ ഓരോഘട്ടത്തിലും പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയാണ് ദീപ്ത ഭട്ടാചാര്യയും ജാൻകോ നിക്കോലിച്ചും സുപ്രധാന കണ്ടെത്തല്‍ നടത്തിയത്. നേരത്തെയുള്ള പഠനങ്ങളെല്ലാം കോവിഡ് ആന്റിബോഡിക്ക് പരമാവധി 100 ദിവസത്തെ ആയുസാണ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്.

Content Highlights: Indian researcher in US finds immunity against Covid-19 lasts over 5 months