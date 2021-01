ഹൂസ്റ്റണ്‍ : അമേരിക്കയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധന്‍ വനിതാ ഡോക്ടറെ വെടിവെച്ചുകൊന്ന ശേഷം സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിച്ചു. ടെക്‌സാസിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഹൂസ്റ്റണിലാണ് സംഭവം. കാതറിന്‍ ഡോഡ്സണ്‍ എന്ന ശിശുരോഗവിദഗ്ദ്ധയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നത് 43 കാരനായ ഭരത് നാരുമാഞ്ചി എന്ന ഇന്ത്യന്‍ വംശജനാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇയാള്‍ക്ക് അടുത്തിടെ അര്‍ബുദം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

ചില്‍ഡ്രന്‍സ് മെഡിക്കല്‍ ഗ്രൂപ്പി(സിഎംജി)ന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് തോക്കുമായി എത്തിയ ഇയാള്‍ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലുള്ളവരെ ബന്ദികളാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസിന്റെ പത്രക്കുറിപ്പ് ഉദ്ധരിച്ച് അമേരിക്കന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. തുടക്കത്തില്‍ ഇയാള്‍ നിരവധി പേരെ ബന്ദികളാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചിലരെ രക്ഷപെടാന്‍ അനുവദിച്ച ഇയാള്‍ കാതറിന്‍ ഡോഡ്സണെ മോചിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

തുടര്‍ന്ന് ഇയാളെ അനുനയിപ്പിക്കാന്‍ പോലീസ് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം കെട്ടിടത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ച സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇരുവരേയും വെടിയേറ്റു മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഡോഡ്സണെ വെടിവെച്ച ശേഷം ഭരത് സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിച്ചതായാണ് പോലീസ് നിഗമനം.

ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഭരത് സിഎംജി ഓഫീസ് സന്ദര്‍ശിക്കുകയും സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പുറമേ, ഡോഡ്സണും നരുമാഞ്ചിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്താനോ അക്രമത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം കണ്ടെത്താനോ പോലീസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

