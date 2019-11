ലണ്ടന്‍: ബ്രിട്ടനില്‍ യുവതിയെ കത്തി കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്ത കേസില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വശജന് 15 വര്‍ഷം തടവ് ശിക്ഷ. തെക്ക് കിഴക്കന്‍ ലണ്ടനിലെ കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

ബലാത്സംഗം, ലൈംഗികാതിക്രമം, മോഷണം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള്‍ക്കാണ് ദില്‍ജിത് ഗ്രെവാള്‍ എന്ന ഇന്ത്യന്‍ വംശജനെ ഐസല്‍വര്‍ത്ത് ക്രൗണ്‍ കോടതി 15 വര്‍ഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ചത്.

28 കാരനായ പ്രതി 30 കാരിയായ യുവതിയെ ഈ വര്‍ഷം ഏപ്രിലില്‍ അവരുടെ താമസസ്ഥലത്ത് എത്തിയാണ് കത്തി കാണിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഏകദേശം രണ്ടര മണിക്കൂര്‍ നേരം ഇയാള്‍ യുവതിയെ ഉപദ്രവിച്ചുവെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി.

ബലാത്സംഗത്തിന് ശേഷം യുവതിയുടെ ഫോണ്‍ കൈക്കലാക്കിയ പ്രതി യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പണം കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഇയാള്‍ പോയ ശേഷം യുവതി പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

