ജെറുസലേം: ചൈനക്കാരനെന്നുവിളിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ ജൂത യുവാവിനു നേരെ ആക്രമണം. ഇസ്രയേലിലെ ടൈബെരിയസിലാണ് സംഭവം.

ആം ശാലേം സിങ്‌സണ്‍ എന്ന 28-കാരനെ ചൈനക്കാരെന്ന് വിളിച്ച് രണ്ടുപേര്‍ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. 'കൊറോണ, കൊറോണ'എന്ന് അലറി വിളിച്ചാണ് യുവാവിനെ രണ്ടുപേര്‍ ആക്രമിച്ചത്. നെഞ്ചിന് പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളായ മണിപ്പൂര്‍, മിസോറമിലുളള ബ്‌നെയി മെനാഷെ സമുദായത്തില്‍ പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഇയാള്‍.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഇയാള്‍ പോലീസിന് നല്‍കിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്രമികളോട് താന്‍ ചൈനക്കാരനല്ലെന്നും തനിക്ക് കൊറോണയില്ലെന്നും പറയാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്നും എന്നാല്‍ അതുകേള്‍ക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കാതെ അക്രമികള്‍ മര്‍ദനം തുടരുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇയാള്‍ പോലീസിന് മറുപടി നല്‍കി.

ശനിയാഴ്ച നടന്ന സംഭവത്തിന് ദൃക്‌സാക്ഷികളില്ലാത്തതിനാല്‍ സിസിടിവി ഫൂട്ടേജുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. മൂന്നുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് സിങ്‌സണ്‍ കുടുംബത്തിനൊപ്പം ഇസ്രയേലിലേക്ക് കുടിയേറിയത്.

Content Highlights: Indian origin man beaten up in Israel,attackers called him Chinese