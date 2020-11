വെല്ലിങ്ടണ്‍: ന്യൂസീലൻഡ് പാര്‍ലമെന്റില്‍ സംസ്‌കൃതത്തില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചരിത്രം കുറിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ ഡോ. ഗൗരവ് ശര്‍മ.

ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ ഹമിര്‍പുരില്‍ വേരുകളുള്ള ഗൗരവ് ശര്‍മ ഹാമില്‍ട്ടണ്‍ വെസ്റ്റില്‍ നിന്ന് ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായാണ് വിജയിച്ചത്. ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ്.

'ന്യൂസീലൻഡ് പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക് പുതിയതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട, ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗമായ ഗൗരവ് ശര്‍മ ആദ്യം ന്യൂസീലൻഡിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷയായ മാവോരിയിലും പിന്നീട് ക്ലാസിക്കല്‍ ഭാഷയായ സംസ്‌കൃതത്തിലും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി. ഇത് ഇന്ത്യയിലേയും ന്യൂസീലൻഡിലേയും സംസ്‌കാരങ്ങളോടുള്ള അതീവബഹുമാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു' ന്യൂസീലൻഡിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷണര്‍ മുക്തേഷ് പര്‍ദേശി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

1996 മുതല്‍ ന്യൂസീലൻഡില്‍ താമസമാക്കിയതാണ് ഗൗരവിന്റെ കുടുംബം. ഹാമില്‍ട്ടണ്‍ വെസ്റ്റില്‍ നാഷണല്‍ പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥി ടിം മകിന്‍ഡോയെ 4368 വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് ഗൗരവ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ ഹിന്ദിയില്‍ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിയില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിനും ഗൗരവ് ഉത്തരം നല്‍കി. 'അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നു, ഒപ്പം എന്റെ പ്രാഥമിക ഭാഷയായ പഹാരിയെക്കുറിച്ചും പഞ്ചാബിയെക്കുറിച്ചും ആലോചിച്ചു. എല്ലാവരേയും സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന സംസ്‌കൃതം തിരഞ്ഞെടുത്തത്'- ഗൗരവ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

