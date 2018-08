ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ചൈല്‍ഡ് പോണോഗ്രഫി കുറ്റത്തിന്‌ അമേരിക്കയില്‍ ഇന്ത്യക്കാരന് നാലു വര്‍ഷം തടവും തുടര്‍ന്ന് 10 വര്‍ഷത്തെ നിരീക്ഷണത്തിനും വിധിച്ചു.

പ്രായ പൂര്‍ത്തിയാവാത്ത കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും കൈവശം വെച്ചതിന് പിറ്റ്‌സ്ബര്‍ഗിലെ ഫെഡറല്‍ കോടതി അഭിജീത് ദാസ് (28) എന്നയാളെ 52 മാസത്തെ ജയില്‍ ശിക്ഷയ്ക്കാണ് വിധിച്ചത്.

ഇയാളുടെ കംപ്യൂട്ടര്‍ ഗ്രാഫിക് ഫയലുകളില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത് 1000 ത്തോളം അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളും 38 വീഡിയോയുമാണ്. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നവയാണ് വീഡിയോകള്‍

