ഓക്ലൻഡ്: ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ പുറത്തു കടന്ന യുവാവിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങി ന്യൂസിലൻഡ്. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും തുടർന്ന് ഇയാൾക്ക് സമ്പർക്കവിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇന്ത്യക്കാരനായ മുപ്പത്തിമുന്നുകാരനാണ് ഓക്ലൻഡിലെ ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയത്. സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ പോകാനാണ് ഇയാൾ പുറത്തുകടന്നത്. ന്യൂസിലൻഡിൽ പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാളാണ് ഇത്. ചൊവ്വാഴ്ച പ്രാദേശികസമയമനുസരിച്ച് വൈകുന്നേരം 6.30 ഓടെയാണ് ഇയാൾ കെട്ടിടത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയത്.

ഇയാൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും മറ്റുള്ളവരുമായി ഇയാൾ നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ജൂലായ് മൂന്നിനാണ് ഇയാൾ ഓക്ലൻഡിലെത്തിയത്. ഇയാൾ നിയമനടപടികൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി ക്രിസ് ഹിപ്കിൻസ് പറഞ്ഞു.

വിക്ടോറിയ സെയിന്റ് വെസ്റ്റിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ഇയാൾ ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ചെലവഴിച്ചതായും ഏകദേശം എഴുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇയാൾ മടങ്ങിയെത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇയാൾക്ക് ആറ് മാസം വരെ ജയിൽ ശിക്ഷയോ 4000 ഡോളർ പിഴയോ ലഭിക്കാമെന്ന് ന്യൂസിലൻഡ് ഹെറാൾഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

Content Highlights: Indian Man In Covid Isolation Runs Away In Auckland