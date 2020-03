ന്യൂഡൽഹി: കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി പ്രതിരോധവകുപ്പിന്റെ 14അംഗ മെഡിക്കല്‍ സംഘം മാലിദ്വീപിലേക്ക് തിരിച്ചു. മെഡിക്കല്‍ സഹായം വേണമെന്ന മാലിദ്വീപ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ആവശ്യത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് സംഘം പുറപ്പെട്ടത്. സംഘം കുറച്ചു നാള്‍ മാലിദ്വീപിലുണ്ടാവും.

കരസേന നാവിക സേന, വ്യോമസേന അംഗങ്ങള്‍, ഡോക്ടര്‍മാര്‍, പാരാമെഡിക്കല്‍ ടീം എന്നിവര്‍ സംഘത്തിലുണ്ട്.

മറ്റൊരു രാജ്യത്തക്കേ് അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അടുത്ത കാലത്ത് പോകുന്ന ആദ്യ മെഡിക്കല്‍ സംഘമാണിത്.

മാസ്‌കുകളുടെയും മറ്റ് സുരക്ഷാ കവചങ്ങളുടെയും ആവശ്യം മാലിദ്വീപ് സർക്കാർ നേരത്തെ ഇന്ത്യയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഭൂട്ടാനും ഇറാനും ഇറ്റലിയും ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ഇന്ത്യയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ച് വരികയാണെന്നും വേണ്ട നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും വിദേശ കാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീശ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

content highlights: Indian defence medical team went to Maldives to help