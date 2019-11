ഇന്ത്യൻ വംശജൻ കാബൂളിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു

വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ താമസമാക്കിയ ഇന്ത്യൻവംശജൻ അനിൽ രാജ് കാബൂളിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ വികസനപരിപാടികളുടെ പ്രോജക്ട് മാനേജരായി അടുത്തിടെയാണ് കാബൂളിൽ എത്തിയത്. നേരത്തെ മ്യാൻമർ, ദക്ഷിണ സുഡാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും യു.എന്നിനുവേണ്ടി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോയാണ് ഇക്കാര്യം ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ പുറത്തുവിട്ടത്.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ കാബൂളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ നവംബർ 24-നാണ് ഭീകരാക്രമണമുണ്ടായത്. അനിൽ രാജ് കാലിഫോർണിയയിലായിരുന്നു താമസം. അനിലിനൊപ്പം അഞ്ചുപേർക്കുകൂടി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഐ.എസ്. ആണോ താലിബാൻ ഭീകരരാണോ ആക്രമണത്തിനുപിന്നിലെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

അഫ്‌ഗാനിലെ ജനതയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ എത്തിയ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാംഗങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ അമേരിക്ക അതിയായ വിഷമവും പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തി. മനഃസാക്ഷിക്ക് നിരക്കാതെ നടത്തിയ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ശക്തമായ രീതിയിൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നും പോംപിയോ അറിയിച്ചു.

