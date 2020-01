ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ രക്ഷാസമതി സ്ഥിരാംഗത്വം എന്ന ഇന്ത്യയുടെ ദീര്‍ഘകാല ആവശ്യത്തിന് പിന്തുണയുമായി വീണ്ടും റഷ്യ. ഇന്ത്യ രക്ഷാസമിതിയില്‍ സ്ഥിരാംഗമായിരിക്കണമെന്ന് തങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി റഷ്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെര്‍ജി ലെവ്‌റോവ് പറഞ്ഞു. ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ ഒരു ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'സാമ്പത്തിക ശക്തിയുടെയും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിന്റെയും പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുക എന്നതാണ് ആഗോള വികസനത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകം എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ ബോധവാന്മാരാണ്. ഇന്ത്യ തീര്‍ച്ചയായും അത്തരത്തിലൊരു കേന്ദ്രം തന്നെയാണ്,' സെര്‍ജി ലെവ്‌റോവ് പറഞ്ഞു.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ രക്ഷാസമിതി വിപുലീകരിക്കണമെന്നതും സമിതിയില്‍ സ്ഥിരാംഗത്വം വേണമെന്നതും ഇന്ത്യയുടെ ഏറെക്കാലമായുള്ള ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം ബ്രസീല്‍, ജര്‍മ്മനി, ജപ്പാന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും രക്ഷാസമിതി വിപുലീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യക്കാരാണ്.

ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്‍ക്കും അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ക്കും പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്ന തരത്തില്‍ രക്ഷാസമിതി വിപുലീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

നിലവില്‍ സുരക്ഷാ സമിതിയില്‍ അമേരിക്ക, റഷ്യ, ഫ്രാന്‍സ്, ചൈന, ബ്രിട്ടണ്‍ തുടങ്ങിയ അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളും രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ കാലയളവില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 10 താത്കാലിക അംഗങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്.

