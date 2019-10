യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ സ്ത്രീകള്‍ അവകാശ ലംഘനങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുവെന്ന പാകിസ്താന്റെ യു എന്നിലെ ആരോപണത്തിന് ചുട്ടമറുപടി നല്‍കി ഇന്ത്യ.

ദുരഭിമാനത്തിന്റെ പേരില്‍ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ലംഘിക്കുന്ന കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ സ്വതന്ത്രരായി നടക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യക്കെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത് വിരോധാഭാസമാണെന്ന് യു എന്നിലെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിനിധി പൗലോമി ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു.

പാകിസ്താന്‍ പ്രതിനിധി മലീഹാ ലോധി നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്കാണ് പൗലോമി മറുപടി നല്‍കിയത്. യു എന്‍ ജനറല്‍ അസംബ്ലിയിലെ സാമൂഹിക-മാനവിക-മാനുഷ്യാവകാശ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന കമ്മറ്റിയുടെ 'അഡ്വാന്‍സ്‌മെന്റ് ഓഫ് വിമന്‍' എന്ന സെഷനിടെയാണ് പൗലോമിയുടെ മറുപടി.

നേരത്തെ, ദ ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസിന്റെ ഒന്നാംപേജില്‍ വന്ന ഒരു ജമ്മു കശ്മീര്‍ സ്വദേശിനിയുടെ ചിത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു മലീഹയുടെ ഇന്ത്യക്കെതിരായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍. പാമ്പു കടിയേറ്റ കുട്ടി, കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചെന്നതായിരുന്നു വാര്‍ത്ത. പാകിസ്താനെ പേരെടുത്ത് പറയാതെയായിരുന്നു പൗലോമിയുടെ മറുപടി.

യു എന്‍ ജനറല്‍ അസംബ്ലിയുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തെത്തിയ ആദ്യവനിത-വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റിനെയും ഐ എസ് ഐ ആര്‍ ഒയിലെ വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും പൗലോമി പരാമര്‍ശിച്ചു.

