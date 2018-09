ന്യൂയോര്‍ക്ക്: 2014 ലെ പെഷവാര്‍ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ ഇന്ത്യയാണെന്നുള്ള പാകിസ്താന്റെ ആരോപണത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണവുമായി ഇന്ത്യ. പാകിസ്താന്റെ പ്രസ്താവന നിഷ്ടൂരവും സാമന്യബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തതുമാണെന്ന് യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഈനം ഗംഭിര്‍ പറഞ്ഞു.

പാകിസ്താനിലെ പുതിയ സര്‍ക്കാരിനെ ചിലകാര്യങ്ങള്‍ ഓര്‍മപ്പെടുത്തട്ടെ- നിരപരാധികളായ സ്‌കൂള്‍കുട്ടികളെ കൂട്ടക്കൊലനടത്തിയ സംഭവം ഇന്ത്യയിലും വലിയ വേദനയാണ് ഉളവാക്കിയത്. ഇന്ത്യയുടെ പാര്‍ലമെന്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കുകയും അവരോട് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവന്‍ വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പെഷവാറിവലെ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി രണ്ട്മിനിറ്റ് മൗനമാചരിച്ചു. അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ഈനം ഗംഭീറിന്റെ യുഎന്നിലെ മറുപടി ഇന്ത്യയുടെ യുഎന്‍ അംബാസിഡര്‍ സയിദ് അക്ബറുദീന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Ready for a Quick Quiz Question?



Who hosts 132 @UN designated terrorists & patronises 22 entities sanctioned under @UN Security Council 1267 & 1988 resolution regimes?



Young @IndiaUNNewYork diplomat has the answer.https://t.co/jazBRCgobj pic.twitter.com/RfqV5wDi6Z