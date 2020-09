ന്യൂഡല്‍ഹി: കടലില്‍ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഡോണിയര്‍ വിമാനം മാലദ്വീപിന് നല്‍കി ഇന്ത്യ. മാലദ്വീപ് നാഷണല്‍ ഡിഫന്‍സ് ഫോഴ്‌സ് (എംഎന്‍ഡിഎഫ്) ആയിരിക്കും വിമാനം ഉപയോഗിക്കുക. പ്രവര്‍ത്തന ചെലവ് ഇന്ത്യ വഹിക്കും. ചൈനീസ് കപ്പലുകളുടെ നീക്കങ്ങളടക്കം നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മാലദ്വീപിന് ഇന്ത്യ വിമാനം കൈമാറിയതെന്ന് ഉന്നതവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയും മാലദ്വീപും ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തില്‍ നടത്തുന്ന സംയുക്ത നിരീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്താനാവും വിമാനം ഉപയോഗിക്കുക. ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലെ മാലദ്വീപിന്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിലാണ് നിരീക്ഷണം. വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റുമാരും എന്‍ജിനിയര്‍മാരും അടക്കമുള്ള ഏഴുപേര്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന പരിശീലനം നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും സര്‍ക്കാരുകള്‍ തമ്മിലേര്‍പ്പെട്ട കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡോണിയര്‍ വിമാനം കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്.

മേഖലയിലൂടെയുള്ള ചൈനീസ് കപ്പലുകളുടെ മുഴുവന്‍ നീക്കങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങള്‍ ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിക്കും. അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, മനുഷ്യക്കടത്ത് തുടങ്ങിയവ തടയാനും വിമാനം ഉപയോഗിക്കും. തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയും. ഡോണിയര്‍ വിമാനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞതായി മാലെയിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മാലദ്വീപിലെ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുള്ള യാമീന്‍ 2016 ല്‍ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ച വേളില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു വിമാനം നല്‍കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹീം സോലിഹാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ നടത്തിയത്.

As per Govt-to-Govt Agreement & discussions started in 2016,the Dornier arrives!

It will engage in humanitarian relief efforts & joint-EEZ surveillance under command & control of #MNDF;

It proudly dons #MNDF colours & crest,and will involve Maldivian pilots in its operations. pic.twitter.com/VKjP7phjxt — India in Maldives (@HCIMaldives) September 29, 2020

മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് അടക്കമുള്ളവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ നിലവില്‍ ഇന്ത്യ മാലദ്വീപിന് കൈമാറുന്നുണ്ട്. വലിയ ഫിഷിങ് ട്രോളറുകള്‍ മാലദ്വീപിന്റെ സമുദ്രാതിര്‍ത്തിയില്‍ അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നതായി ഇന്ത്യ അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

കടപ്പാട് - Hindustan Times

