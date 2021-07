തിബിലിസി: രണ്ട് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായി വെള്ളിയാഴ്ച ജോര്‍ജിയയിലെത്തിയ കേന്ദ്രവിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കര്‍ വിശുദ്ധ ക്വീന്‍ കെറ്റെവന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടം ജോര്‍ജിയയ്ക്ക് കൈമാറി. തന്നെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ ജോര്‍ജിയന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡി സല്‍ക്കലിയാനിക്കാണ് ഗോവയിലെ സെന്റ് അഗസ്റ്റിന്‍ കോണ്‍വെന്റില്‍ നിന്ന് 2005 ല്‍ കണ്ടെത്തിയ ഭൗതികാവശിഷ്ടം ജയശങ്കര്‍ കൈമാറിയത്. ജോര്‍ജിയയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് തിരുശേഷിപ്പുകള്‍ കൈമാറാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ താന്‍ ധന്യനായെന്നും വികാരനിര്‍ഭരമായ സന്ദര്‍ഭമായിരുന്നുവെന്നും ജയശങ്കര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ജോര്‍ജിയയിലെ രാജ്ഞിയായിരുന്നു ക്വീന്‍ കെറ്റെവൻ.

Warmly welcomed in Tbilisi by FM @DZalkaliani. Blessed to hand over the holy relics of St. Queen Ketevan to the people of Georgia. An emotional moment... pic.twitter.com/1eGaQpnjVE