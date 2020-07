വാഷിങ്ടൺ: കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സംയുക്ത ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യയിലെയും യു.എസിലെയും ഗവേഷകർ.

ആയുർവേദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംയുക്ത ഗവേഷണം, അധ്യാപനം, പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയുമായി ഇരുരാജ്യത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹകരിക്കുമെന്നും ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരും ഗവേഷകരും കോവിഡിന് എതിരായ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾക്കായുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെന്നും ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ തരൺജിത് സിങ് സന്ധു പറഞ്ഞു.

ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികത, സഹകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയുള്ള നവീകരണം എന്നിവയിലെ മികവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ ഇന്തോ-യുഎസ് സയൻസ് ടെക്നോളജി ഫോറം പ്രധാനപങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നതിനായി സംയുക്ത ഗവേഷണത്തിനും സറ്റാർട്ടപ്പ് ഇടപാടുകൾക്കും പിന്തുണ നൽകാനും ഫോറം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിപുലമായ നിർദേശങ്ങളാണ് ഇരുഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള പ്രഗത്ഭർ വളരെ വേഗത്തിൽ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ചെലവുകുറഞ്ഞ മരുന്നുകളും വാക്സിനുകളും നിർമിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളാണ് മുന്‍നിരയില്‍. കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇവ വലിയ പങ്കുവഹിക്കും. യു.എസ്. ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ത്യൻ വാക്സിൻ കമ്പനികളും തമ്മിൽചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് സഹകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെങ്കിലും നിലവിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും സന്ധു പറഞ്ഞു. ഈ സഹകരണം ഇന്ത്യയ്ക്കും യു.എസിനും മാത്രമായിരിക്കില്ല പ്രയോജനപ്പെടുക. മറിച്ച് കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ആവശ്യമുള്ള ലോകത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. സന്ധു പറഞ്ഞു.

Content Highlights:India and the US are planning to initiate joint clinical trials for Ayurveda formulations against the coronavirus