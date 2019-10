ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുകയാണെന്ന വാര്‍ത്ത കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് പുറത്തെത്തിയത്. അംഗരാജ്യങ്ങള്‍, 2019ലെ ബജറ്റിന്റെ 70 ശതമാനം മാത്രം നല്‍കിയതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് വഴിവെച്ചത്.

എന്നാല്‍ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയ്ക്ക് നല്‍കേണ്ട മുഴുവന്‍ തുകയും ഇന്ത്യ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി സൈദ് അക്ബറുദ്ദീന്‍ വെള്ളിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി.

Only 35 States of 193 have paid all dues to @UN as of today.... pic.twitter.com/FKJaWKp0ti — Syed Akbaruddin (@AkbaruddinIndia) October 11, 2019

193 അംഗരാജ്യങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയുള്‍പ്പെടെയുള്ള 35 രാജ്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് മുഴുവന്‍ വിഹിതവും കുടിശികയും അടച്ചുതീര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്.

അതേസമയം വിഹിതം അടച്ചുതീര്‍ക്കാനുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആകെ 64 രാജ്യങ്ങളാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയ്ക്ക് പണം നല്‍കാനുള്ളത്. യു എസ്, ബ്രസീല്‍, അര്‍ജന്റീന, മെക്‌സിക്കോ, ഇറാന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുവെന്നാണ് സൂചന.

