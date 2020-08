വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കയുടെ നാഷണല്‍ ഓഷ്യാനിക് ആന്‍ഡ് അറ്റ്‌മോസ്‌ഫെറിക് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനിലെ ഹരിക്കെയ്ന്‍ ഹണ്ടറായ നിക്ക് അണ്ടര്‍വുഡ് ലോറ ചുഴലിക്കാറ്റിനുള്ളില്‍നിന്ന് പകര്‍ത്തിയ അപൂര്‍വദൃശ്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്തു. ചുഴലിക്കാറ്റിനുള്ളില്‍ സഞ്ചരിച്ച വിവരശേഖരണം നടത്തുന്ന വ്യോമഗവേഷണ സംഘമാണ് ഹരിക്കെയ്ന്‍ ഹണ്ടേഴ്‌സ്(hurricane hunters).

വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് ലോറ ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരം തൊട്ടത്. അതിന് ശേഷം കാറ്റഗറി 4 ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയ ലോറ വന്‍നാശനഷ്ടമാണ് ലൂസിയാനയില്‍ വിതച്ചത്. നദികള്‍ കരകവിഞ്ഞ് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് കെട്ടിടങ്ങള്‍ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. മരങ്ങള്‍ കടപുഴകി.

ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായാണ് നിക്കും സംഘവും സഞ്ചരിച്ച വിമാനം പ്രവേശിച്ചത്. കാറ്റിന്റെ ഉള്‍ഭാഗം താരതമ്യേന ശാന്തമായിരിക്കും. കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ക്കാവശ്യമായ നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഞ്ചാരങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്.

'അഞ്ച് തവണ ഇന്ന് ലോറ ചുഴലിക്കാറ്റിനുള്ളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പ്രയാണങ്ങള്‍ക്കിടയിലുള്ള സമയമാണിത്. ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള യാത്രയെ പെനിട്രേഷന്‍(penetration)അഥവാ പെനി(penny) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയില്‍ ഇന്നത്തെ അഞ്ചെണ്ണം കൂടിയാകുമ്പോള്‍ 61 പെനികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും'. ഒരു വീഡിയോയ്‌ക്കൊപ്പം നിക്ക് കുറിച്ചു.

Kermit ( #NOAA42 ) flew through Hurricane #Laura FIVE times today. Here's a time lapse of our second pass up through the beginning for our third. A pass in and out of a hurricane is called a "penetration" or a "penny". Five pennies today takes my career total to 61. #FlyNOAA pic.twitter.com/IqajXPbosQ

നാലാമത്തെ 'നുഴഞ്ഞുകയറ്റ'ത്തിന്റെ വീഡിയോയും നിക്ക് ഷെയര്‍ ചെയ്തു.

Again all of this flying is to collect the critical data that forecasters need so that we can warn people earlier that a storm is headed their way.



Here’s more video in the eye during our fourth penny. #FlyNOAA pic.twitter.com/POXSxpEdKp