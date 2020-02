ചൈനയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഇതുവരെ 412 ജീവനുകളാണ് കവര്‍ന്നത്. മരണനിരക്ക് ഇനിയും കൂടുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കൊപ്പം ദൈന്യത നിറഞ്ഞ ഹൃദയഭേദകമായ നിരവധി കഴ്ചകളും ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ഐസിയുവില്‍ കഴിയുന്ന വയോധികസുഹൃത്തുക്കളുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് അത്തരത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്.

ചൈനയില്‍ നിന്നുളളതാണ് ദൃശ്യങ്ങളെന്ന് വ്യക്തം. തീവ്രപരിചരണ യൂണിറ്റില്‍ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ബെഡ്ഡുകളിലായി കിടക്കുന്ന രോഗികളായ രണ്ട് വയോധികര്‍. അതിലൊരാള്‍ മാസ്‌ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും കൈകോര്‍ത്ത് പിടിത്ത് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി കിടന്നുകൊണ്ട് ചൈനീസ് ഭാഷയില്‍ എന്തോ പറയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍.

ജിയാങ് വെയ് എന്ന ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. 80കാരായ രണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് രോഗികള്‍ ഐസിയുവില്‍ യാത്ര പറയുന്നു, ഇരുവര്‍ക്കും പരസ്പരം കാണാനും ആശംസ നേരാനുമുള്ള അവസാനത്തെ അവസരമാവും ഇതെന്ന കുറിപ്പോടുകൂടിയാണ് ജിയാങ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet 😭😭😭