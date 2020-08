റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുമായി ഉണ്ടായ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിലെ വിള്ളല്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ മാപ്പപേക്ഷയുമായി പോയ പാകിസ്താന് തിരിച്ചടി. പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശത്തേ തുടര്‍ന്നാണ് പാകിസ്താനും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ വിള്ളല്‍ വീണത്. പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനായി പാക് സൈനിക മേധാവി ജനറല്‍ ഖമര്‍ ജാവേദ് ബജ്‌വ സൗദിയിലെത്തിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ കാണാന്‍ സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ തയ്യാറായില്ല.

ജമ്മു കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ഒ.ഐ.സി. പരിഗണിക്കാതിരുന്നതാണ് പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശത്തിന് കാരണം. ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് മുന്‍കൈയെടുത്തില്ലെങ്കില്‍ ഒ.ഐ.സിയെ പിളര്‍ത്തുമെന്ന സൂചന നല്‍കുന്ന പരാമര്‍ശമാണ് പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മെഹമൂദ് ഖുറേഷി നടത്തിയത്.

ഇതേതുടര്‍ന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മോശമായി. സൗദിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് പാകിസ്താന്‍ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നല്‍കുന്നത്. അതിനാല്‍ വിഷയത്തില്‍ പാക് സര്‍ക്കാരിന്റെ മാപ്പപേക്ഷയുമായാണ് ജനറല്‍ ബജ്‌വ സൗദിയിലെത്തിയത്.

സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരന്‍ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി നല്‍കാത്തതിനാല്‍ ഉപ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരന്റെ സഹോദരനുമായ മേജര്‍ ജനറല്‍ ഫയ്യാദ് അല്‍ റുവെയ്‌ലിയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി ക്ഷമാപണം നടത്തി ബജ്‌വ മടങ്ങിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ബജ്‌വയ്‌ക്കൊപ്പം പാക് ചാര സംഘടന മേധാവിയായ ലഫ്. ജനറല്‍ ഫയിസ് ഹമീദും ഉണ്ടായിരുന്നു.

സൗദിയില്‍നിന്ന് നേരെ യു.എ.ഇയിലേക്കാണ് ഇവര്‍ പോവുക. ഇസ്രായേലുമായു നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതിനേ തുടര്‍ന്ന് യു.എ.ഇയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും വിള്ളല്‍ വീഴാതിരിക്കുക എന്ന ദൗത്യവുമായാണ് ഇവര്‍ പോകുന്നത്.

