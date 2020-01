അന്റാര്‍ട്ടിക്കയിലെ കൊടും തണുപ്പില്‍ മഞ്ഞുപാളികള്‍ക്കടിയിലൂടെ നീന്തിത്തുടിച്ച് അമ്പതുകാരന്‍. അന്റാര്‍ട്ടിക്കന്‍ ഐസ് ഷീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തടാക മേഖലയിലെ തണുത്തുറഞ്ഞ വെള്ളത്തില്‍ പതിനഞ്ച് മിനുട്ടോളമാണ് ലെവിസ് നീന്തിയത്.

എന്നാല്‍ ലോകറെക്കോര്‍ഡ് നേടാനായിരുന്നില്ല ലെവിസിന്റെ ഈ സാഹസം, പകരം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ തീവ്രത ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ്‌ ലെവിസ് കൊടും തണുപ്പിലും സ്വിമ്മിങ് സ്യൂട്ടും ക്യാപ്പും ഗോഗിളും മാത്രം ധരിച്ച് നീന്താനിറങ്ങിയത്.

അതിവേഗത്തിലാണ് ഈ മേഖലയില്‍ ഐസ് ഉരുകുന്നത്. അത് നേരിട്ട് കണ്ടു. ഒരു കാലാവസ്ഥാ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് ലോകത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തില്‍ തനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വലിയ ഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ ലോകനേതാക്കള്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങി വരണമെന്ന് ഐസ് ഷീറ്റ് ഉദ്യമത്തിന് ശേഷം ലെവിസ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

I swam here in East Antarctica to bring you this message:



Having witnessed the rapid melting in this region, I have no doubt that we are now facing a climate emergency.



At #COP26, world leaders need to step up or step aside. Time is running out.



Please share.#Antarctica2020 pic.twitter.com/YJZJeKNPlf