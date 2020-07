കാഠ്ണണ്ഡു: ഇന്ത്യക്കെതിരായ നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഏതാണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലായ നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി ശര്‍മ ഒലിക്ക് പിന്തുണയുമായി പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ രംഗത്തെത്തി. അധികാരം നിലനിര്‍ത്താനുള്ള അവസാന ശ്രമങ്ങള്‍ ശര്‍മ ഒലി നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് പിന്തുണ അറിയിച്ച് ഇമ്രാന്‍ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

നേപ്പാള്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ഓഫീസ് ശര്‍മ ഒലിയുമായി ഇമ്രാന് സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി തേടിയെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് നീക്കം നടന്നത്.

നേപ്പാളിന്റെ ഭൂപടം പരിഷ്‌കരിച്ച നടപടിക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലെയും നേപ്പാളിലെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തി തന്നെ പുറത്താക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി ശര്‍മ ഒലി നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശങ്ങളായ ലിപുലേഖ്, കാലാപാനി, ലിംപിയാഥുര എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് നേപ്പാള്‍ ഭൂപടം പരിഷ്‌കരിച്ചത്. എന്നാല്‍ തന്നെ പുറത്താക്കാന്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുവെന്ന ഒലിയുടെ ആരോപണം അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചടിയായി. പാര്‍ട്ടി നേതാവായ പ്രചണ്ഡ അടക്കമുള്ളവര്‍ ശര്‍മ ഒലി പാര്‍ട്ടിയുടെയും സര്‍ക്കാരിന്റെയും നേതൃത്വം ഒഴിയണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് രംഗത്തെത്തി.

ഒരു പദവി ഒഴിയണമെന്ന ആവശ്യം നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന നേതാക്കളാണ് നിലപാടു മാറ്റി രണ്ട് പദവികളും ഒഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നേപ്പാളിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കളാണ് പ്രചണ്ഡയും ശര്‍മ ഒലിയും. ചൈനയോട് കൂടുതല്‍ അടുപ്പം വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്ന ഒലിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് എത്താന്‍ കഴിഞ്ഞത് ചൈനീസ് ഇടപെടലിന്റെകൂടി ഫലമായാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ഭൂപ്രദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നേപ്പാളിന്റെ ഭൂപടം പരിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള ശര്‍മ ഒലിയുടെ നീക്കത്തിന് പിന്നിലും ചൈനയുടെ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ നീക്കത്തിന്റെ പേരില്‍ സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട ശര്‍മ ഒലിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ ഇപ്പോള്‍ പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

