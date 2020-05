ന്യൂയോർക്ക്: വാഷിംഗ്ടണിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മോഷ്ടിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ആള്‍മാറാട്ടക്കാര്‍ തൊഴിലില്ലായ്മ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കാനാണ് ഇവ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴില്‍ സുരക്ഷാ വിഭാഗം മേധാവി വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു.

കൊറോണക്കാലത്തെ രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മക്കിടെ നടന്ന തട്ടിപ്പിനെകുറിച്ച് ഫെഡറല്‍ നിയമ നിര്‍വ്വഹണം, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, യുഎസ് തൊഴില്‍ വകുപ്പ് എന്നിവയുമായി ചേര്‍ന്ന് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് കമ്മീഷണര്‍ സുസി ലെവിന്‍ പറഞ്ഞു. മാത്രവുമല്ല തട്ടിയെടുത്ത തുക തിരികെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നടപടികളും തുടരും.

നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ തനിക്ക് പുറത്തുവിടാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് കമ്മീഷണര്‍ ലെവിന്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ കുറ്റവാളികളിലേക്ക് പോകുന്നത് തടഞ്ഞുവെന്നും ആയിരക്കണക്കിന് വ്യാജ ക്ലെയിമുകള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നത് തടയാനായെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

"അപേക്ഷാ നടപടികള്‍ക്ക് മനപൂര്‍വ്വം കാലതാമസം വരുത്തിയാണ് ഒരു പരിധിവരെ വഞ്ചന തടഞ്ഞത്. മുമ്പ് 24 മുതല്‍ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പണം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍, അവര്‍ രണ്ട് ദിവസം കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്".കാലതാമസം വരുത്തുന്നത് തുടരുമെന്ന് ലെവിന്‍ പറഞ്ഞു.

തൊഴിലില്ലായ്മ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതികളുപയോഗിച്ച് വലിയ തോതില്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന നൈജീരിയയില്‍ നിന്നുള്ള സംഘം ഏറ്റവും അധികം ലക്ഷ്യമിട്ടത് വാഷിംഗ്ടണാണെന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച യുഎസ് രഹസ്യന്വേഷണ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു. ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസും സിയാറ്റില്‍ ടൈംസുമാണ് മുന്നറിയിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മൂലം അടച്ചു പൂട്ടലിലായ വാഷിങ്ടണില്‍ 10 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള്‍ തൊഴിലില്ലായ്മ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായി അപേക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ചക്കാലത്തുണ്ടായ അപേക്ഷയിലെ വലിയ തോതിലുള്ള വര്‍ധനവ് തട്ടിപ്പ്‌ കേസുകളാണോ എന്ന സംശയം ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഏജന്‍സിയില്‍ ഡാറ്റാ ലംഘനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അടുത്തിടെയുള്ള തട്ടിപ്പ് ശ്രമങ്ങള്‍ മുമ്പ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് നടന്നതെന്നും ലെവിന്‍ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കുറ്റവാളികള്‍ ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയും ആ വിവരങ്ങള്‍ ധനസമ്പാദനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അവര്‍ പറഞ്ഞു.

"തൊഴിലില്ലായ്മ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായി ലഭിച്ച 16 ലക്ഷത്തിലധികം അപേക്ഷകളില്‍ ചിലര്‍ ഒന്നിലധികം ക്ലെയിമുമായി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. അഞ്ച്‌ ലക്ഷത്തിലധികം അപേക്ഷകര്‍ക്കായി 100 കോടി ഡോളര്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നു. 7.68 ലക്ഷം അപേക്ഷകര്‍ക്കായി ഇതിനകം 380 കോടി ഡോളറിന്റെ ആനുകൂല്യമാണ് നല്‍കിയത്", ലെവിന്‍ പറയുന്നു.

content highlights: Imposters steal information of hundreds of millions to receive jobless benefits