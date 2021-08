കാബൂള്‍: രാജ്യത്ത് കൂടുതല്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ജനങ്ങളെ നാടുകടത്താന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കി പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഗനി. പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് അവരുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് തുടരുമെന്നും ഗനി വ്യക്തമാക്കി.

സേനയെ വീണ്ടും താലിബാനെതിരേ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഗനി പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ സുപ്രധാന നഗരങ്ങളടക്കം രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശവും താലിബാന്‍ പിടിച്ചടക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

'നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ നമ്മുടെ സുരക്ഷാസേനയെ വീണ്ടും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണന. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഗൗരവമേറിയ നടപടികള്‍ എടുക്കും.' അഷ്റഫ് ഗനി പറഞ്ഞു.

താലിബാനോട് ഒത്തുതീര്‍പ്പിന് തയ്യാറല്ലെന്ന സൂചനകള്‍ നല്‍കുന്നതാണ് ഗനി സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കം.

താലിബാന്‍ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന സാചര്യത്തില്‍ അഷ്റഫ് ഗനി രാജിയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നു എന്ന തരത്തില്‍ നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. രാജിക്കുശേഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ വിട്ട് കുടുംബത്തോടൊപ്പം മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് കടക്കാനൊരുങ്ങുകയാണെന്നും വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു.

Content Highlights: imposed war will not allowed in afghan says ghani