വാഷിങ്ടൺ: ചൈനയെ വികസ്വര രാജ്യമായാണ് കണക്കാക്കുന്നതെങ്കില്‍ അമേരിക്കയെയും അങ്ങനെ കാണണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ചൈന യുഎസ്സിനെ മുതലെടുക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്.

"ചൈന തങ്ങളെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെയും മുതലെടുക്കുകയാണ്. അവരെ വികസ്വര രാജ്യമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.അതിനാല്‍ ഞാനും പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെയും വികസ്വര രാജ്യമായി കണക്കാക്കൂവെന്ന്", വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

"വികസ്വരരാഷ്ട്രമായതു കൊണ്ട് തന്നെ അവര്‍ക്ക് പല മെച്ചങ്ങളുമുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഒരു വികസ്വര രാഷ്ട്രമാണ്. യുഎസ് ഒരു വലിയ വികസിത രാഷ്ട്രമാണ്. ഒരുപാട് വികസനം ഇനി നടത്താനുമുണ്ട്", ട്രംപ് പറഞ്ഞു

യുഎസ് വേള്‍ഡ് ട്രേഡ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നു എന്ന ആരോപണത്തെ ചൈനയുടെ സമ്പദ് ഘടന പെട്ടെന്ന അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടത് WTO യില്‍ ചേര്‍ന്നതിനു ശേഷമാണെന്നു പറഞ്ഞു ട്രംപ് തിരുത്തി.

"നിങ്ങള്‍ ചൈനയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അവരുടെ സമ്പദ്ഘടന കുതിച്ചുപൊങ്ങിയത് അവര്‍ WTO യില്‍ ചേര്‍ന്നതിനു ശേഷമാണ്. എത്രയോ വര്‍ഷക്കാലം അവരുടെ സമ്പദ്ഘടന നിശ്ചലമായി തുടരുകയായിരുന്നു. ഞാന്‍ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അതനുവദിക്കാന്‍ ഇവിടുത്തെ ആളുകള്‍ എത്ര വിഡ്ഡികളായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞുവരുന്നത്‌. അവരെ അനുവദിക്കരുതായിരുന്നു.അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല", ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ചൈന WTOയിലൂടെയാണ് അമേരിക്കയെ മുതലെടുത്തതെന്നും അവര്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് പ്രതികൂലമായ തരത്തില്‍ നിയമങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു.

"WTO യില്‍ ചേരാന്‍ ചൈന തീരുമാനിച്ചപ്പോള്‍ അത് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും മോശം ദിനമായിരുന്നു. കാരണം അവരുടെ നിയമങ്ങളും ചൈനയുടെ നിയമങ്ങളും വിഭിന്നമായിരുന്നു. ഒരു വികസ്വര രാജ്യമായതിന്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ആ തരത്തില്‍ ചൈന അമേരിക്കയെ ചൂഷണം ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഞാന്‍ വന്നതിനു ശേഷം ചൈന ഇപ്പോള്‍ 25% പണം കെട്ടുന്നുണ്ട്. ആ തരത്തില്‍ യുഎസ് കോടിക്കണക്കിനു ഡോളറുകളാണ് ചൈനയില്‍ നിന്ന് നേടുന്നത്", ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

