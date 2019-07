പാരീസ്: റഫാല്‍ സുഖോയ് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ പറത്തുന്നതിനിടെ സെല്‍ഫിയെടുത്ത് ഇന്ത്യന്‍, ഫ്രെഞ്ച് പൈലറ്റുമാര്‍. ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയും ഫ്രഞ്ച് വ്യോമസേനയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഗരുഡ വ്യോമാഭ്യാസത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. ഫ്രാന്‍സില്‍ നടക്കുന്ന വ്യോമാഭ്യാസത്തിനിടെ ഫ്രഞ്ച് പൈലറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ സുഖോയ് 30 യുദ്ധ വിമാനവും ഇന്ത്യന്‍ പൈലറ്റ് ഫ്രാന്‍സിന്റെ റഫാല്‍ യുദ്ധ വിമാനവും പറത്തിയാണ് സെല്‍ഫിയെടുത്തത്.

ജൂലലൈ 1 മുതല്‍ 14 വരെ ഫ്രാന്‍സിലെ മോണ്ട്-ഡി-മാര്‍സന്‍ എയര്‍ ബേസില്‍ വെച്ചാണ് വ്യോമാഭ്യാസം നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയിലെ ഫൈറ്റര്‍ പൈലറ്റായ സൗരബ് അംബൂര്‍ ആണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി റഫാല്‍ യുദ്ധ വിമാനം പറത്തിയത്. വ്യോമാഭ്യാസ സെല്‍ഫികള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയും ഫ്രെഞ്ച് വ്യോമസേനയും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

#ExGaruda2019 : The objective of Indo-France joint exercise is to share good practices & to enhance interoperability & cooperation between the two Air Forces.



During the exchange flying, Sqn Ldr Sourabh Ambure flew in the FAF Rafale aircraft.@Armee_de_lair @FranceinIndia pic.twitter.com/BNg1AzWPPj