യുനൈറ്റഡ് നേഷന്‍സ്: ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ജനറല്‍ അസ്സംബ്ലിക്കിടെ ഇന്ത്യയോടുള്ള സ്‌നേഹം പങ്കുവെച്ച് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. 'ഇന്ത്യയെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.. എന്റെ സുഹൃത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോട് എന്റെ അന്വേഷണം പറയണം'. ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സുഷമ സ്വാരാജിനോടാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ജനറല്‍ അസ്സംബ്ലിയുടെ സമാപന പരിപാടിക്കിടെ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ പ്രസംഗ പീഠത്തില്‍ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ട്രംപിന് യു.എന്നിലെ അമേരിക്കന്‍ അംബാസിഡര്‍ നിക്കി ഹാലെ സുഷമയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്.

സംസാരത്തിനെിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി താങ്കള്‍ക്ക് ആശംസകള്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സുഷമ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും മോദിയെ കുറിച്ചും മനസുതുറന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ നയതന്ത്ര ജീവനക്കാരെ ഉദ്ധരിച്ച് പി.ടി.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ വിവരം.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ജനറല്‍ അസ്സംബ്ലിയുടെ 73 ആം സെഷന്‍ ആയാണ് ലോക മയക്കുമരുന്നിനെതിരായ ആഗോള ഇടപെടല്‍ എന്ന ചര്‍ച്ച നടന്നത്.

