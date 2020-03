ഒരു പാര്‍ട്ടിയില്‍ പങ്കെടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സിയാറ്റില്‍ സ്വദേശിനി എലിസബത്ത് ഷ്‌നെയ്ഡര്‍ എന്ന യുവതിക്ക് കൊറോണ ബാധിക്കുന്നത്. കുറച്ചുപേര്‍ മാത്രം പങ്കെടുത്ത ഒരു ചെറിയ പാര്‍ട്ടിയായിരുന്നു അത്. പാര്‍ട്ടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത 40 ശതമാനം പേര്‍ക്കും അസുഖം ബാധിച്ചു. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമായപ്പോഴും അവരില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും കരുതിയത് സാധാരണ വരാറുളള പനിയാണെന്നാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് പലരും മിനക്കെട്ടില്ല. തന്മൂലം പലര്‍ക്കും രോഗം വഷളായി. ജാഗ്രതക്കുറവ് കൊണ്ട് അപകടം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തന്റെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എലിസബത്ത്. ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ചും കൊറോണ വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണകളെ കുറിച്ചും തന്റെ ചികിത്സാ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചും എലിസബത്ത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

എലിസബത്തിന്റെ കുറിപ്പിലെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍

എനിക്ക് കൊവിഡ്-19 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതാ എന്റെ കഥ. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ എന്റെ കഥ തുറന്നുപറയുന്നത്. എന്റെ കുറിപ്പ് നിങ്ങള്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിവ് നല്‍കുമെന്നും മനസമാധാനം നല്‍കുമെന്നും ഞാന്‍ കരുതുന്നു.

ആദ്യം എങ്ങനെ നിങ്ങള്‍ക്ക് അത് എളുപ്പത്തില്‍ കിട്ടുമെന്ന് പറയാം. ഒരു ചെറിയ പാര്‍ട്ടിക്കിടയിലാണ് എനിക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചതെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്. പാര്‍ട്ടിയില്‍ പക്ഷേ ആരും ചുമയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, ആരും തുമ്മുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അസുഖത്തിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും ആരും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത 40 ശതമാനത്തോളം ആളുകളും അസുഖബാധിതരായി. മാധ്യമങ്ങള്‍ നിങ്ങളോട് പറയും കൈകള്‍ കഴുകണമെന്നും ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളവരെ അവഗണിക്കണമെന്നും. ഞാനും അത് ചെയ്തു. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അവഗണിക്കുക എന്നതല്ലാതെ ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് തടയാന്‍ മറ്റുവഴികള്‍ ഒന്നുമില്ല. പാര്‍ട്ടിയില്‍ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നുദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പങ്കെടുത്ത 40% പേരും അസുഖബാധിതരായി. പനി അടക്കമുള്ള ഒരേ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് എല്ലാവരും പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിനും ശരീരപ്രകൃതിക്കും അനുസരിച്ച് ലക്ഷണങ്ങള്‍ വ്യത്യാസപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ അസുഖം ബാധിച്ച എന്റെ ഭൂരിഭാഗം സുഹൃത്തുക്കളും അവരുടെ നാല്‍പതുകളുടെ അവസാനത്തിലും അമ്പതുകളുടെ തുടക്കത്തിലുമായിരുന്നു. ഞാന്‍ മുപ്പതിന്റെ മധ്യത്തിലും. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തലവേദന, പനി (ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം സ്ഥിരമായി, തുടര്‍ന്ന് 3 ദിവസത്തിന് ശേഷവും വന്നുപോയുമിരുന്നു), കഠിനമായ ശരീരവേദന, സന്ധി വേദന, കടുത്ത ക്ഷീണം എന്നിവയായിരുന്നു. എനിക്ക് പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആദ്യദിവസം രാത്രി പനി 103 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നു, ഒടുവില്‍ 100 ഉം പിന്നീട് 99.5 ഉം ആയി. ചില ആളുകള്‍ക്ക് വയറിളക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഓക്കാനിക്കാന്‍ വന്നു. പനി മാറിയെങ്കിലും മൂക്കൊലിപ്പും തൊണ്ടവേദനയും ബാക്കിനിന്നു. ഞങ്ങളില്‍ വളരെ കുറച്ചുപേര്‍ക്ക് മാത്രമേ ചുമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ചുപേര്‍ക്ക് നെഞ്ചില്‍ അസ്വസ്ഥതകളോ, ശ്വാസസംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അനുഭവപ്പെട്ടുള്ളൂ. 10-16 ദിവസമായിരുന്നു അസുഖത്തിന്റെ കാലയളവ്. പക്ഷേ യഥാര്‍ഥ പ്രശ്‌നം എന്തായിരുന്നുവെന്നാല്‍ ചുമയോ ശ്വാസതടസ്സമോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാതെ ഞങ്ങളില്‍ പലരും പരിശോധന നിരസിച്ചു എന്നതാണ്.'സിയാറ്റില്‍ ഫ്‌ളൂ പഠനം' വഴി ഞാന്‍ പരിശോധിക്കപ്പെട്ടു. അത് സിയാറ്റിലില്‍ നടത്തിയ ഒരു ഗവേഷണ പഠനമാണ്. പനി പകരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളത്. കുറച്ച് ആഴ്ചകള്‍ക്ക് മുമ്പ്, അവര്‍ കോവിഡ് 19 അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാമ്പിളുകളും പരീക്ഷിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സ്ഥിരീകരണത്തിനായി അവര്‍ എന്റെ സാമ്പിള്‍ കിംഗ് കൗണ്ടി പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിന് അയച്ചു. ഗവേഷണ പഠനത്തില്‍ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ സാമ്പിളുകളും പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി അവര്‍ എന്നോട് പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ച, അതായത് മാര്‍ച്ച് 9ന്, അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ട് 13 ദിവസമായിരുന്നു. പനി കുറഞ്ഞിട്ട് 72 മണിക്കൂറുകളും. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമായി തുടങ്ങിയാല്‍, അല്ലെങ്കില്‍ പനി ശമിച്ച് 72മണിക്കൂറിന് ശേഷമോ ഏഴുദിവസം ഐസൊലേഷനില്‍ കിടക്കണമെന്നാണ് ദ കിങ് കൗണ്ടി പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ഞാന്‍ ഇവര്‍ പറഞ്ഞ രണ്ടു സമയപരിധികളും പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാല്‍ ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഞാന്‍ കഠിന ജോലികളും വലിയ ജനക്കൂട്ടവും ഒഴിവാക്കുകയാണ്, നിങ്ങളെ പൊതുവിടത്തില്‍ കണ്ടാല്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരികയുമില്ല. എന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കോവിഡ് 19 അണുബാധയുള്ള എല്ലാവരേയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഞാന്‍ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോലും പോയില്ല, കാരണം ഞാന്‍ സ്വയം സുഖം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാലത്തെ ഫ്‌ളൂ വാക്‌സിന് സംരക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വേറെ ഏതോ പനിയാണെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതിയത്.

പരിശോധന നടത്താതിരുന്നാല്‍ ഇത് വെറും ജലദോഷമോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ആണെന്ന് ആളുകള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവര്‍ പൊതുഇടത്തില്‍ പോവുകയും രോഗം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ആളുകളും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഒരു പാര്‍ട്ടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുകയോ സാമൂഹിക ഒത്തുചേരലില്‍ പങ്കെടുക്കുകയോ വഴി.

ഇത് തങ്ങളെ യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്ന് ചില ആളുകള്‍ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എത്രയും നേരത്തേയും വ്യാപകവുമായും നടത്തേണ്ട പരിശോധനയുടെ അഭാവം സിയാറ്റിലിലെ രോഗം പ്രതിരോധശ്രമങ്ങളെ തകര്‍ക്കുന്നുവെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്കറിയാം, സിയാറ്റിലിനെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഭേദപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഈ രോഗം ആര്‍ക്കും വരരുതെന്നാണ് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

അസുഖം വരാതിരിക്കാനും അല്ലെങ്കില്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകാനും ഈ വിവരങ്ങള്‍ ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രോഗം വഷളാകുന്നതിനുമുമ്പ് ഐസോലേഷനില്‍ പ്രവേശിക്കാനോ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖമുണ്ടെങ്കില്‍ വൈദ്യസഹായം നേടാനോ നിങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കും. കൈകഴുകുന്നത് നിങ്ങള്‍ അസുഖബാധിതനാകില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും ഗ്യാരണ്ടി നല്‍കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ആളുകള്‍ രോഗം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളില്‍ നിങ്ങളുടെ അരികില്‍ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്താല്‍. നിങ്ങള്‍ മരിക്കില്ല എന്നതിലുപരി, 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാള്‍ക്കോ അല്ലെങ്കില്‍ രോഗപ്രതിരോധ പ്രശ്നമുള്ള ഒരാള്‍ക്കോ കൊറോണ പകരാന്‍ നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളായി തുടരുക!

