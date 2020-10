വാഷിങ്ടൺ: കോവിഡ് ബാധിതനായതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനിലെ പ്രചാരണ പരിപാടിയില്‍നിന്ന് ഏതാനും ദിവസം വിട്ടുനില്‍ക്കേണ്ടി വന്ന ട്രംപ് തിരികെയെത്തി. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജോ ബിഡനെ നേരിടാന്‍ 22 ദിവസം ബാക്കി നില്‍ക്കെ താന്‍ നല്ല ആരോഗ്യത്തിലാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച ഒര്‍ലാന്‍ഡോയ്ക്കടുത്തുള്ള സാന്‍ഫോര്‍ഡിലെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്.

"ഞാന്‍ ആ രോഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോയി. ഇപ്പോള്‍ അവര്‍ പറയുന്നു ഞാന്‍ പ്രതിരോധ ശേഷി ആര്‍ജ്ജിച്ചെന്ന്", ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഈ സമയം ട്രംപും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരു മാസ്‌ക് പോലും ധരിച്ചിരുന്നില്ല.

"ഞാന്‍ വളരെ ശക്തനായ പോലെ തോന്നുന്നു. കാണികളിലെ എല്ലാവരെയും ഞാന്‍ ഉമ്മ വെക്കും. കൂട്ടത്തിലെ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെയും ആണ്‍കുട്ടികളെയും ഞാന്‍ ഉമ്മ വെക്കും." താൻ പൂർണ്ണമായി രോഗബാധിതനായെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു..

ട്രംപ് കോവിഡ് നെഗറ്റീവാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെഡിക്കല്‍ ടീം അറിയിച്ചത്. കുടിലയായ ഹിലാരി ക്ലിന്റണ്‍, അഴിമതിക്കാരായ മാധ്യമങ്ങള്‍, റാഡിക്കല്‍ ലെഫ്റ്റ്, സോഷ്യലിസ്റ്റ് ദുഃസ്വപ്നം തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിലുടനീളം ഉപയോഗിച്ചു. ഉറക്കം തൂങ്ങി ജോ എന്ന് ട്രംപ് തന്റെ എതിരാളിയായ ജോ ബൈഡനെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു.

ട്രംപില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ബൈഡന്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയുടെ സമയത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. മാസ്‌ക് ഇടാതെ യാതൊരു നിബന്ധനകളും പാലിക്കാതെയുള്ള ട്രംപിന്റെ രീതികള്‍ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ "സൂപ്പര്‍ സ്‌പ്രെഡ്ഡര്‍" എന്നുവരെ വിദഗ്ധര്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.

കൊറോണ വ്യാപനത്തെ നേരിടാന്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നവരെ രൂക്ഷമായി എതിര്‍ത്ത ഡൊണള്‍ഡ് ട്രംപ്, വൈറസിനേക്കാള്‍ ഭീകരമാവരുത് ചികിത്സയെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.

