അബുദാബി : താന്‍ അഫ്ഗാനില്‍ തുടര്‍ന്നിരുന്നെങ്കില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു അഫ്ഗാന്‍ പ്രസിഡന്റ് കൂടി തൂക്കിലേറപ്പെട്ടേനേ എന്ന മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഗനി. രാജ്യം താലിബാന്‍ തീവ്രവാദികളുടെ കൈകളിലമര്‍ന്നപ്പോള്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി നാടുവിട്ടെന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ക്കിടയിലാണ് വിശദീകരണവുമായി അഷ്‌റഫ് ഗനി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

താന്‍ നാടുവിട്ട് അബുദാബിയിലേക്ക് പോകാന്‍ ഇടയായ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് വീഡിയോയില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം.

"ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ എമിറേറ്റ്‌സിലാണ്. അതിനാലാണ് കലാപവും ചോരചിന്തലുമെല്ലാം അവസാനിച്ചത്". സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക്‌ തിരികെ വരാനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം സ്യൂട്ട് കേസ് നിറയെ താന്‍ കാശുമായി മുങ്ങി എന്ന വാര്‍ത്തകളെയും നിഷേധിച്ചു.

"പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതായുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാല്‍ ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്. അഫ്ഗാനില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ പുറത്താക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ കാലിലിട്ട ചെരുപ്പ് മാറ്റി ഷൂ ഇടാനുള്ള അവസരം പോലും എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഞാന്‍ അവിടെ തുടര്‍ന്നിരുന്നെങ്കില്‍ അഫ്ഗാന്‍കാരുടെ കണ്‍മുന്നില്‍ അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രസിഡന്റ് കൂടെ തൂക്കിലേറപ്പെട്ടേനെ", അഷ്റഫ് ഗനി പറഞ്ഞു

കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവില്‍ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചാണ് പ്രസിഡന്റ് കടന്നു കളഞ്ഞതെന്ന താജിക്കിസ്ഥാനിലെ അഫ്ഗാന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ ആരോപണത്തെയും അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു.

ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിലും നാല് കാറുകളിലും നിറയെ പണവുമായാണ് ഗനി രാജ്യം വിട്ടതെന്ന് രണ്ട ദിവസം മുമ്പാണ് റഷ്യന്‍ എംബസി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

ഹമീദ് കര്‍സായി, അബ്ദുളള അബ്ദുള്ള എന്നിവരും താലിബാന്‍ മുതിര്‍ന്ന അംഗങ്ങളുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നു വരികയാണെന്നും അതിനെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ഗനി പറഞ്ഞു.

"നിലവില്‍ സക്കാരുമായി നടത്തിവരുന്ന അനുരഞ്ജന ചര്‍ച്ചകളെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ളയും മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് കര്‍സായിയും വിഷയം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്", ഗനി പറഞ്ഞു.

content highlights: I didnt get time to take my Slippers Off, Ashraf Ghani