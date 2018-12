വാഷിങ്ടണ്‍: അതിര്‍ത്തി സുരക്ഷാ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരണയിലെത്താന്‍ ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ക്കു വേണ്ടി വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ ഏകനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് താനെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്.

അമേരിക്ക-മെക്‌സിക്കന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ മതില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന വിഷയത്തെ തുടര്‍ന്ന് അമേരിക്കയില്‍ ഭരണസ്തംഭനം തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റ്.

ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ തിരികെയെത്തി അതിര്‍ത്തി സംരക്ഷണവിഷയത്തില്‍ ധാരണയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നതും കാത്ത് തീര്‍ത്തും ഏകനായി(പാവം ഞാന്‍)വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണ്- ട്രംപ് ട്വീറ്റില്‍ കുറിച്ചു.

വിഷയത്തില്‍ ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ മതില്‍നിര്‍മാണത്തിന് ചെലവാകുന്ന തുകയെക്കാള്‍ ഭീമമായ നഷ്ടം രാജ്യത്തിനു വരുത്തിയേക്കുമെന്നും ട്രംപ് ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

