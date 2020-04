പ്രധാനമായും മലമ്പനിയ്ക്ക് നല്‍കി വരുന്ന പ്രതിരോധ മരുന്നാണ് ഹൈഡ്രോക്‌സി ക്ലോറോക്വിന്‍. ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കൊറോണവൈറസ് ബാധിതരില്‍ ഹൈഡ്രോക്‌സി ക്ലോറോക്വിന്‍ നല്‍കി നടത്തിയ പരീക്ഷണം ഗുണം ചെയ്തു എന്ന സൂചനകള്‍ വന്നതോടെ ഈ മരുന്നിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആഗോളപ്രാധാന്യം വലുതാണ്. മലമ്പനി കൂടാതെ റുമാറ്റിക് ആര്‍ത്രൈറ്റിസ്, ലൂപ്പസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള്‍ക്കും ഹൈഡ്രോക്‌സി ക്ലോറോക്വിന്‍ നല്‍കി വരുന്നു.

വൈറസ്ബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പ്രതിരോധമരുന്നെന്ന നിലയില്‍ ഹൈഡ്രോക്‌സി ക്ലോറോക്വിന്‍ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് മാര്‍ച്ച് അവസാനം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ കോവിഡിനുള്ള പ്രതിരോധമരുന്നെന്ന നിലയില്‍ ഇത് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും അത്തരത്തിലൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സൃഷ്ടിക്കരുതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേകനിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. അലര്‍ജി പോലെയുള്ള ചില ദൂഷ്യഫലങ്ങള്‍ ഈ മരുന്ന് സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്.

ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുള്‍പ്പെടെ ഹൈഡ്രോക്‌സി ക്ലോറോക്വിന്നിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധശേഷിയെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വൈറസ് ബാധ വ്യാപകമായതോടെ ഈ മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗവും വര്‍ധിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വന്‍തോതില്‍ ഈ മരുന്ന് നിര്‍മിക്കുന്ന ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ മരുന്നിനായി യുഎസ് ഉള്‍പ്പെടെ സമീപിച്ചു. മരുന്ന് പൂഴ്ത്തിവെയ്ക്കലും വര്‍ധിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ജേണല്‍ ഓഫ് ആന്റി മൈക്രോബിയല്‍ ഏജന്റ്‌സ്(IJAA) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ഗവേഷണറിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ കൊറോണവൈറസ് ബാധിതരില്‍ ഹൈഡ്രോക്‌സി ക്ലോറോക്വിന്‍ പരീക്ഷണം ഫലപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണഫലത്തില്‍ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. 'ഇരുപത് പേര്‍ക്കാണ് ഈ മരുന്ന് നല്‍കിയത്. മരുന്ന് നല്‍കാത്ത രോഗികളെ അപേക്ഷിച്ച് മരുന്ന് നല്‍കിയവരില്‍ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞതായി കാണപ്പെട്ടു. ഹൈഡ്രോക്‌സി ക്ലോറോക്വിന്നിനൊപ്പം ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്നായ അസിത്രോമൈസിന്‍ കൂടി നല്‍കിയത് കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായി'.

എന്നാല്‍ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കൊറോണവൈറസിനെ പൂര്‍ണമായും തുടച്ചുനീക്കാമെന്ന പൂര്‍ണനിഗമനത്തിലെത്താന്‍ ഗവേഷണത്തിന് സാധ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് ഏപ്രില്‍ മൂന്നിന് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ആന്റി മൈക്രോബിയല്‍ കീമോതെറാപ്പി ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തി. ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ആന്റി മൈക്രോബിയല്‍ കീമോതെറാപ്പിയാണ് ഐജെഎഎ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

Content NHighlights: Hydroxychloroquine the drug in the limelight