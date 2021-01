ലണ്ടന്‍: പ്രഭാതസവാരിക്കിടെ പാടത്ത് നിറഞ്ഞ ചതുപ്പില്‍ ഒരു 'കാല്‍വിരല്‍' പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു കണ്ടാണ് അവര്‍ പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്. വിവരമറിഞ്ഞതോടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘവും ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി. തുടര്‍ന്നാണ് ചതുപ്പില്‍ പൊങ്ങിക്കിടന്നത് വെറുമൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങാണെന്ന സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഗേറ്റ്ഷീഡിലെ വിന്‍ലാറ്റണിലെ ചതുപ്പില്‍ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 'മനുഷ്യശരീര'ത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം പോലീസിനെ തേടിയെത്തിയത്. ഒടുവില്‍ കണ്ടെത്തിയത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിനൊടുവില്‍ 'കാല്‍വിരലി'ന്റെ ഫോട്ടോയുള്‍പ്പെടെ പങ്കുവെച്ച് പോലീസ് വകുപ്പ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു.

വിവരമറിയിച്ച വ്യക്തിയുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയെ മാനിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായും തുടര്‍ന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടാല്‍ പോലീസിനെ അറിയിക്കാന്‍ മടിക്കരുതെന്നും പോലീസ് സൂചിപ്പിച്ചു.

Looks like a pota-toe!



A call about human remains sparked a large-scale police response – only for the human toe to be identified as a potato.



The call was made in good faith and we'd always encourage you to report suspicious items



