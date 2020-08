ബെയ്‌റൂട്ട്; ലബനന്‍ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്‌റൂട്ടില്‍ ഉഗ്രസ്‌ഫോടനം. ബെയ്‌റൂട്ട് നഗരത്തിലെ തുറമുഖ പ്രദേശത്താണ് സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

നൂറുകണക്കിന് മീറ്ററുകള്‍ ദൂരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെ വരെ പിടിച്ചുകുലുക്കുന്ന വന്‍ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വീഡിയോകള്‍ പുറത്തുവന്നു. ഇരട്ട സ്‌ഫോടനമുണ്ടായാതാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

2005-ല്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി റാഫിക് ഹരീരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ വിധി വരാനിരിക്കെയാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. ആളാപയം സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

This video of explosion in Beirut, holy smokes! #Lebanon pic.twitter.com/jaC5IZNuse

This looks like the end of the world in Lebanon.



Shocking first video emerges after #Beirut explosion.pic.twitter.com/pHy3iUIGar