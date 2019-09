ഹൂസ്റ്റണ്‍: അമേരിക്കയിലെ ഹൂസ്റ്റണില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അമേരിക്കന്‍ ഇന്ത്യക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഹൗഡി മോദി പരിപാടി ഇന്ന് നടക്കും. ഇന്ത്യന്‍സമൂഹം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് സാക്ഷിയാകാന്‍ 50,000-ത്തിലേറെ പേരാണ് എത്തുക. ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ യു.എസില്‍ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിക്കുശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇത്രയേറെ കാണികള്‍ ഒരു രാഷ്ട്രനേതാവിനെ കാണാനെത്തുന്നതു.

എന്‍.ആര്‍.ജി. ഫുട്‌ബോള്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ മൂന്നുമണിക്കൂര്‍ നീളുന്ന പരിപാടിയില്‍ നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സവിശേഷ ബന്ധത്തിന്റെ സൂചനയായാണ് ട്രംപും മോദിക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിടുന്നതെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച അമേരിക്കന്‍ സമയം രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് (ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകുന്നേരം 7.30) ആണ് പരിപാടി ആംരംഭിക്കുക. ഇന്ത്യന്‍ സമയം ഒമ്പത് മണിയോടെ മോദിയും ട്രംപും സംസാരിക്കും. 'നമോ എഗെയ്ന്‍' (വീണ്ടും നരേന്ദ്രമോദി) എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയ ടിഷര്‍ട്ടുകള്‍ ധരിച്ചാണ് വൊളന്റിയര്‍മാരെത്തുക. നമോ വീണ്ടുമെന്ന് ഒരേസ്വരത്തില്‍ പാടിയാകും ഇവര്‍ മോദിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക.

ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഹൂസ്റ്റണിലെത്തിയ മോദി ഊര്‍ജരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളുടെ മേധാവികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഊര്‍ജമേഖലയിലെ അവസരങ്ങള്‍ ശരിയായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നിതിന് ഉതകുന്ന മാര്‍ഗങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ചര്‍ച്ച നടന്നതായും ധാരണാപത്രങ്ങള്‍ ഒപ്പുവെച്ചതായും മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. 'ഹൗഡി ഹൂസ്റ്റണ്‍' എന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു മോദിയുടെ ട്വീറ്റ്.

