കാബൂള്‍: അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ വീണ്ടും താലിബാന്റെ കിരാതവാഴ്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. തലസ്ഥാനമായ കാബൂളും പിടിച്ചെടുക്കുന്നതോടെ അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ എന്ന രാജ്യം പൂര്‍ണമായും താലിബാന്റെ അധികാരപരിധിയിലേക്കെത്തും.

അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളനുസരിച്ച് ഏകദേശം 75,000 അംഗങ്ങളാണ് താലിബാന്‍ എന്ന സംഘടനയില്‍ സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അഫ്ഗാനില്‍ നിന്ന് യുഎസ് പിന്മാറ്റം നടത്തിയതിന്റെ തുടർച്ചയായി അഫ്ഗാന്റെ 85 ശതമാനം പ്രദേശവും താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. ഈ കാലയളവില്‍ താലിബാന്‍ സാമ്പത്തികമായും വളരെയധികം വളര്‍ന്നു. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ മാത്രമുള്ള സമ്പത്തും താലിബാനുണ്ട്. ഭീകരസംഘടനയായ താലിബാന് എങ്ങനെയാണ് പണം ലഭിക്കുന്നത്? താലിബാന്‍ പണം സമാഹരിക്കുന്ന വഴികള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

2016ല്‍ ഫോബ്‌സ് പുറത്തിറക്കിയ പട്ടികയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സമ്പത്തുള്ള ആറാമത്തെ തീവ്രവാദ സംഘടനയായിരുന്നു താലിബാന്‍. പ്രതിവര്‍ഷം 400 മില്ല്യണ്‍ ഡോളര്‍ ആണ് താലിബാന്റെ വരുമാനം. നാറ്റോയുടെ ഔദ്യോഗിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം 2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ 1.6 ബില്ല്യണ്‍ ഡോളറാണ് താലിബാന്റെ പ്രതിവര്‍ഷ വരുമാനം. അതായത് നാല് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ താലിബാന്‍ 400 ശതമാനത്തിലേറെ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചുരുക്കം.

ഫോബ്‌സിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം, കള്ളക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ വിദേശ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപവുമാണ് താലിബാന്റെ വരുമാനമാര്‍ഗം. റേഡിയോ ലിബര്‍ട്ടി, റേഡിയോ ഫ്രീ യൂറോപ്പ് എന്നിവര്‍ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഖനനം, നികുതി, കയറ്റുമതി, റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യാപാരം എന്നിവയും താലിബാന്റെ വരുമാന മാര്‍ഗങ്ങളാണ്.

ഖനനം- 464 മില്ല്യണ്‍ ഡോളര്‍

മയക്കുമരുന്ന്- 416 മില്ല്യണ്‍ ഡോളര്‍

വിദേശസഹായം- 240 മില്ല്യണ്‍ ഡോളര്‍

കയറ്റുമതി- 240 മില്ല്യണ്‍ ഡോളര്‍

നികുതി- 160മില്ല്യണ്‍ ഡോളര്‍

റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ്- 80 മില്ല്യണ്‍ ഡോളര്‍

എന്നിങ്ങനെയാണ് ഫോബ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ താലിബാന്റെ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്.

ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കറുപ്പ് (ഒപിയം) നിര്‍മാതാക്കളാണ് അഫ്ഗാനിസ്താന്‍. പ്രതിവര്‍ഷം 1.5-3 ബില്ല്യണ്‍ ഡോളര്‍ ഒപിയം കയറ്റുമതിയാണ് അഫ്ഗാനില്‍ നടക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഒപിയം ഉത്പാദനം നടക്കുന്ന മുക്കാല്‍ ഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഉത്പാദന വിതരണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍ താലിബാന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നികുതി ഇവരുടെ വരുമാനത്തിന്റെ പ്രധാനമാര്‍ഗമാണ്. ഒപിയം ഹെറോയിന്‍ ആക്കി മാറ്റുന്ന ലാബുകളില്‍ നിന്ന് വന്‍തോതില്‍ നികുതിയാണ് താലിബാന്‍ ഈടാക്കുന്നത്. പുറമേ കര്‍ഷകരില്‍ നിന്നും കച്ചവടക്കാരില്‍ നിന്നും പത്ത് ശതമാനത്തോളം നികുതി ഈടാക്കും.

താലിബാന്‍ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒപിയം കൃഷി | Photo: AP

ഖനനമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന വരുമാനം. താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അഫ്ഗാന്‍ മലനിരകള്‍ ഖനനം നടക്കുന്ന മേഖലകളാണ്. നിയമവിധേയവും നിയമവിരുദ്ധവുമായുള്ള ഖനനങ്ങള്‍ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. താലിബാന് വന്‍ തുക നല്‍കിയാണ് ചെറുകിട ഖനന കമ്പനികള്‍ മുതല്‍ വമ്പന്‍ ഖനന കമ്പനികള്‍ വരെ ഈ കച്ചവടം നടത്തുന്നത്. താലിബാന് പണം നല്‍കാതെ ഈ മേഖലകളില്‍ ഖനനം നടത്താന്‍ സാധ്യമല്ല.

വിദേശസഹായമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന വരുമാന മാര്‍ഗം. പാകിസ്താന്‍, റഷ്യ, ഇറാന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ താലിബാന് വിദേശസഹായം നല്‍കുന്നുണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും അഫ്ഗാനും അമേരിക്കയും ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത് ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ നിരന്തരം നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഈ പണത്തിന്റെ കൃത്യമായ അളവ് എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇത് പ്രതിവര്‍ഷം 500 മില്ല്യണ്‍ ഡോളര്‍ വരെയാവാമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍.

അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള സ്വാത് മേഖലയുടെ നിയന്ത്രണം കൈയിലാക്കിയ താലിബാന്‍ ജനങ്ങളില്‍നിന്നും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്നും നികുതി ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മറ്റൊരു പ്രധാനവരുമാന മാര്‍ഗമാണ്. ഖനന കമ്പനികള്‍, മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ടെലികമ്യൂണിക്കേഷന്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, അന്താരാഷ്ട്ര ധനസഹായത്തോടെയുള്ള വികസന പദ്ധതികള്‍ എന്നിയൊക്കെ താലിബാന് നികുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.

സാമ്പത്തികമായി പര്യാപ്തത നേടിക്കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ രാഷ്ട്രീയ-സായുധ സേനയായി വളരുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് താലിബാന്‍ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതായാണ് നാറ്റോ ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. സാമ്പത്തിക കണക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ ദിനംപ്രതിയെന്നോണം വളരുകയാണ് താലിബാന്‍. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ സമ്പൂര്‍ണ ആധിപത്യം കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ ഇത് എത്രയോ ഇരട്ടിയാവുമെന്ന് തീര്‍ച്ച.

