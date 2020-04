വുഹാന്‍: കൊറോണവൈറസ് മഹാമാരിയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ വുഹാനില്‍ ജനുവരിയില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആയിരുന്നില്ല. ഗൗങ്‌ഷോവിലെ റെസ്‌റ്റോറന്റില്‍ ഒരു കുടുംബം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തി. വുഹാനില്‍ നിന്നെത്തിയതാണ് ഈ കുടുംബം. ഇവരില്‍ ഒരാള്‍ക്ക്‌ കൊറോണവൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ റെസ്‌റ്റോറന്റില്‍ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച മറ്റു ഒമ്പത് പേര്‍ അടുത്ത ദിവസം മുതല്‍ കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിച്ചുതുടങ്ങി.

റെസ്‌റ്റോറന്റിലെ എസിയിലൂടെയാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചത്. മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ വൈറസ് പടര്‍ന്നത്. എന്നാല്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയ മറ്റു 73 പേര്‍ക്കും ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കും രോഗം പിടിപ്പെട്ടില്ല. അപൂര്‍വ്വമായ ഈ സാഹചര്യം ചൈനയിലെ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷനിലെ ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തില്‍ വിദഗദ്ധര്‍ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജനുവരി 24-നാണ് ഗൗങ്‌ഷോവിലെ റെസ്റ്റോറന്റില്‍ കുടുംബം ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. അന്നുതന്നെ 63 വയസ്സുള്ള കുടുംബത്തിലെ ഒരാള്‍ക്ക് ചുമയും പനിയും പിടിപെട്ടു. പിന്നീട് കൊറോണ പോസിറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഒമ്പത് പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ നാല് പേരും ആദ്യം രോഗം കണ്ടെത്തിയ സ്ത്രീയുടെ ബന്ധുക്കളാണ്. മറ്റുള്ളവര്‍ ഇവര്‍ ഇരുന്ന മേശയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായി ഇരുന്നവരാണ്.

ഒരു കുടുംബം ഇരുന്ന ടേബിളിന് നേര്‍മുകളില്‍ ഒരു എസി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്ന വായുവാണ് രോഗം പടര്‍ത്തിയതെന്ന നിമഗനമാണ് വിദഗ്ദ്ധര്‍ക്കുള്ളത്. ഇത്തരം കേസുകള്‍ ലോകത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതികളെ തന്നെ മാറ്റുമെന്ന് വിദഗദ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Content Highlights: How AC air spread coronavirus to 3 families at a restaurant in China