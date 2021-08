വെറും 87 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വീട്- കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ അത്ഭുതം തോന്നാം. ഇറ്റലിയിലാണ് നാമമാത്രമായ വിലയ്ക്ക് വീടുകള്‍ ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു യൂറോയാണ് മയെന്‍സ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ വില്‍പനക്കുള്ള വീടിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വില (ഏകദേശം 87 രൂപ). ഇറ്റലിയിലെ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ നിന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള വന്‍തോതിലുള്ള കുടിയേറ്റത്തെ തുടര്‍ന്ന് ജനവാസം കുറഞ്ഞ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ ആകര്‍ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വീട് ലഭിക്കുന്നത്. റോമിന് സമീപമാണ് മയെന്‍സ.

ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുമായ നിരവധി വീടുകള്‍ മയെന്‍സയിലുണ്ട്. വീട് വാങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ നേരത്തെ അപേക്ഷ നല്‍കണം. ആദ്യഘട്ട വില്‍പനപ്പട്ടികയിലുള്ള വീടുകള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 28 ന് നല്‍കണം. കൂടുതല്‍ വീടുകള്‍ ഉടനെ തന്നെ ലഭ്യമാക്കും. വീടുകള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഉടമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീടുകളുടെ വില്‍പന ത്വരിതപ്പെടുത്താനാണ് അധികൃതരുടെ നീക്കം.

റോമില്‍ നിന്ന് 70 കിലോമീറ്റര്‍ തെക്ക് കിഴക്കാണ് മയെന്‍സ. ഒരു യൂറോയ്ക്ക് വീട് വാങ്ങുന്നവര്‍ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനുള്ളില്‍ വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ഡെപോസിറ്റായി അയ്യായിരം രൂപയും നല്‍കണം. അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാവുന്നതോടെ ഈ പണം മടക്കി നല്‍കും. വീടുകള്‍ സ്വന്തമാക്കുന്നവര്‍ അവയില്‍ താമസിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ആ വിവരം അധികൃതരെ നേരത്തെ അറിയിക്കണം. റെസ്‌റ്റോറന്റോ വില്‍പനസ്ഥാപനമോ മറ്റോ ആയി വീടുകളെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് അധികൃതര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യുവാക്കളും കുട്ടികളുമടങ്ങിയ കുടുംബങ്ങള്‍ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കെത്തുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളില്‍ വീണ്ടും ഉണര്‍വുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശ്വാസം. കാരണം അധികം ഗ്രാമങ്ങളിലും മുതിര്‍ന്ന തലമുറ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ മടുപ്പ് മാറ്റുന്നതിനും കൂടുതല്‍ ഉത്സാഹഭരിതരാക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതര്‍.

