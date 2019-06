ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രക്ഷോഭകര്‍ക്കിടയിലൂടെ ഒരു ആംബുലന്‍സ് കടന്നുവരുന്ന രംഗമൊന്നാലോചിച്ചാല്‍ ആ വാഹനത്തിലെ രോഗിയെ കുറിച്ചും അതെങ്ങനെ കടന്നുപോകുമെന്നുമാവും ആദ്യം മനസിലുണ്ടാകുന്ന ആശങ്ക. എന്നാല്‍ അത്തരമൊരു സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ പ്രക്ഷോഭകര്‍ വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കുകയും സുഖമായി ആംബുലന്‍സ് കടന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ഇപ്പോള്‍ വൈറല്‍.

വിവാദമായ കുറ്റവാളി കൈമാറ്റ ബില്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്നും ഭരണാധികാരിയായ കാരി ലാം രാജി വെയ്ക്കണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ട് ഹോങ്കോങില്‍ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് തെരുവിലിറങ്ങിയത്. കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിച്ച് എത്തിയ പ്രക്ഷോഭകര്‍ അക്ഷരാര്‍ഥത്തില്‍ കരിങ്കടല്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു.

ഞായറാഴ്ച ഹോങ്കോങ് ഒന്നടങ്കം പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോള്‍ ഗതാഗതമുള്‍പ്പെടെ അവശ്യസര്‍വീസുകളെല്ലാം നിലച്ചിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് ആംബുലന്‍സ് കടന്നു വന്നത്. എന്നാല്‍ ഞൊടിയിടയ്ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ പ്രക്ഷോഭകര്‍ അച്ചടക്കത്തോടെ വഴി മാറിക്കൊടുത്തു. ഫെയ്‌സ് ബുക്കിലൂടെയും ട്വിറ്ററിലൂടെയും പ്രചരിച്ച വീഡിയോ വന്‍തോതിലാണ് പ്രചരിച്ചത്. സമയോചിതമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച പ്രതിഷേധക്കാരെ പ്രശംസ കൊണ്ട് മൂടുകയാണ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലോകം. നിരവധി പേര്‍ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. പല തരത്തിലുള്ള അടിക്കുറിപ്പുകളോടെയാണ് വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്.

Hong Kong protesters let an ambulance go through the massive protestpic.twitter.com/IN61ZnJ9fZ