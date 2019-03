'ഹലോ ബ്രദര്‍...' ക്രൈസ്റ്റ് ചര്‍ച്ചിലെ അല്‍ നൂര്‍ പള്ളിയിലേക്ക് തോക്കുമായി ഇരച്ചെത്തിയ ബ്രെന്റന്‍ ടറന്റിനോട് എഴുപത്തിയൊന്നുകാരനായ ദാവൂദ് നബി പറഞ്ഞ വാക്കാണിത്. എന്നാല്‍ ദാവൂദിന് ആ വാക്യം പൂര്‍ത്തിയിക്കാനായില്ല. അതിനു മുമ്പെ ഭീകരവാദി ഉതിര്‍ത്ത വെടിയുണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചു തുളച്ചിരുന്നു.

ലോകത്തെ നടുക്കിയ ന്യൂസീലന്‍ഡ്‌ ഭീകരാക്രമണം ബ്രെന്റന്‍ ടറന്റന്‍ തന്നെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ലൈവായി കാണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ രംഗം ലോകം കണ്ടത്. തന്റെ തൊപ്പിയില്‍ ഘടിപ്പിച്ച ക്യാമറ വഴിയാണ് ബ്രെന്റന്‍ ആക്രമണം ചിത്രീകരിച്ചത്. പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്നവരെ തുരുതുരെ വെടിവെച്ച കൊലയാളി, ചിലരെ ഒന്നിലധികം തവണ വെടിവെക്കുന്നതും ഈ വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിന്ന് ഈ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്തു.

എപ്പോഴും പ്രക്ഷുബ്ധമായ അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍നിന്ന് സമാധാനം തേടി ന്യൂസീലന്‍ഡിലെത്തിയവരാണ് ദാവൂദിന്റെ കുടുംബം. എന്നാല്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡില്‍ തീവ്രവാദിയുടെ തോക്കിന് ഇരയാകാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധി.

ന്യൂസീലന്‍ഡിനെ സ്വര്‍ഗം പോലെയാണ് ദാവൂദ് കണ്ടിരുന്നത്. ദാവൂദിന്റെ മകന്‍ ഒമര്‍ നബി പിതാവിന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കവേയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. 'സ്വര്‍ഗത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ന്യൂസീലന്‍ഡിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ന്യൂസീലന്‍ഡിലെത്തുന്ന അഭയാര്‍ത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിലും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും എപ്പോഴു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം.' ഒമര്‍ ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്നു.

This is Daoud Nabi, a 71 years old Afghan refugee who escaped terrorism in his country but couldn't escape a terrorist attack in #NewZealand ,he was the first victim who encountered terrorist at door with the words #HelloBrother but was gunned down.#NewZealandTerroristAttack pic.twitter.com/usqsCJd4Qo