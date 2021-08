''നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കില്ല, കാരണം ഞങ്ങള്‍ ജനിച്ചത് അഫ്ഗാനിസ്താനിലാണല്ലോ.. ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആര്‍ക്കും ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകില്ല. ഞങ്ങള്‍ ചരിത്രത്തില്‍ നിന്ന് പതുക്കെ ഇല്ലാതെയാകും തമാശയായി തമാശയായി തോന്നുന്നുവല്ലേ''.. കണ്ണീരൊപ്പികൊണ്ടാണ് അവളുടെ ചോദ്യം. ലോകം അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ സംഭവങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന നിസംഗതയെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണവള്‍. ഇത് കേവലം ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം അല്ല. അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ ജനത ലോകത്തോട് മുഴുവന്‍ ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു തമാശയല്ലേ എന്ന്.. അഫ്ഗാനിലെ നിസഹായവസ്ഥ ലോകത്തോട് വിളിച്ചുപറയുന്ന നിരവധി വീഡിയോ ലോകം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ ഉള്ളുപൊള്ളിക്കും കാരണം അവളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ അഫ്ഗാന് പുറത്തുള്ള സുരക്ഷിതരായി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തോടാണ്.

"We don't count because we're from Afghanistan. We'll die slowly in history"



Tears of a hopeless Afghan girl whose future is getting shattered as the Taliban advance in the country.



My heart breaks for women of Afghanistan. The world has failed them. History will write this. pic.twitter.com/i56trtmQtF