ജെറുസലേം: ഫൈസര്‍ വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ച യുവാക്കളില്‍ ചിലര്‍ക്ക് മയോകാര്‍ഡിറ്റിസ്(ഹൃദയപേശികളിലുണ്ടാകുന്ന വീക്കം) റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതായി ഇസ്രയേല്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. എന്നാല്‍ സാധാരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതലായി വാക്‌സിനെടുത്തവരില്‍ മാത്രം മയോകാര്‍ഡിറ്റിസ് കൂടുതലായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഫൈസര്‍ അറിയിച്ചു.

ഇസ്രയേലില്‍ 2020 ഡിസംബറിനും 2021 മെയ്മാസത്തിനും ഇടയില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ 275 കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുളളത്. വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ച അമ്പതുലക്ഷം പേരില്‍ മന്ത്രാലയം നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്‍. 95 ശതമാനം കേസുകളും ഗുരുതരമല്ലെന്നും മയോകാര്‍ഡിറ്റിസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രോഗികള്‍ നാലുദിവസത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മൂന്നു വിദഗ്ധ സമിതികള്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു.

16-30 വയസ്സുവരെ പ്രായമുളളവരില്‍ മയോകാര്‍ഡിറ്റിസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഫൈസര്‍ വാക്‌സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്നതും തമ്മില്‍ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു. 16-19 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുളളവരിലാണ് കൂടുതലായി ഇതുകണ്ടുവരുന്നത്.

ഇസ്രയേല്‍ പഠനം ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ അതിന് വാക്‌സിനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഫൈസര്‍ അറിയിച്ചു. പ്രതികൂല സംഭവങ്ങള്‍ സമഗ്രമായി അവലോകനം ചെയ്യുമെന്നും ഇസ്രയേല്‍ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വാക്‌സിന്‍ സുരക്ഷാവകുപ്പുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും ഫൈസര്‍ അറിയിച്ചു.

മയോകാര്‍ഡിറ്റിസും എംആര്‍എന്‍എ വാക്‌സിനുമായി ബന്ധമുണ്ടാകാനുളള സാധ്യതയെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തണമെന്ന് യുഎസ് സെന്റേഴ്‌സ് ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവെന്‍ഷന്‍ ഉപദേശസംഘം കഴിഞ്ഞമാസം ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരുന്നു.

Content Highlights:heart inflammation cases observed in young men who received Pfizer's vaccine in Israel