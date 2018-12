സിഡ്‌നി: പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷകളുമായി ലോകം പുതുവര്‍ഷത്തെ വരവേല്‍ക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ദ്വീപ് രാജ്യമായ ന്യൂസിലാന്റിലാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി പുതുവര്‍ഷം പിറന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകിട്ട് 4.30-ഓടെയാണ് ന്യൂസീലാന്‍ഡില്‍ പുതുവര്‍ഷമെത്തിയത്. ഓക്‌ലാന്‍ഡ് നഗരത്തില്‍ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗവും വാദ്യമേളങ്ങളുമായി ജനങ്ങള്‍ പുതുവര്‍ഷത്തെ സ്വീകരിച്ചു.

പുതുവര്‍ഷാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഓക്‌ലാന്‍ഡിലെ സ്‌കൈ ടവറിലും ഹാര്‍ബര്‍ ബ്രിഡ്ജിലും വിവിധ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുപ്പതിനായിരത്തിലേറെപ്പേരാണ് ഇവിടെ പുതുവര്‍ഷാഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

ന്യൂസീലാന്‍ഡിന് പിന്നാലെ പുതുവര്‍ഷം ആഘോഷിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ഓസ്‌ട്രേലിയയാണ്. ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകിട്ട് ആറരയോടെയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ പുതുവര്‍ഷം പിറക്കുന്നത്.

Content Highlights: happy new year 2019, new zealand and australia welcomes new year