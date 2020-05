വാഷിങ്ടണ്‍: കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എയര്‍ഇന്ത്യ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ ജനനം കൊണ്ട് അമേരിക്കന്‍ പൗരത്വം ലഭിച്ച മക്കളുള്ള ഗ്രീന്‍കാര്‍ഡ് അല്ലെങ്കില്‍ എച്ച്1ബി വിസ ഉള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് വിലക്ക്. കൊറോണ ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യക്കാര തിരികെ എത്തിക്കാനായുള്ള വന്ദേഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രത്യേക വിമാന സര്‍വീസിലാണ് ഇവര്‍ക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞമാസം പുറത്തിറക്കിയ യാത്രാനിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പുതുക്കിയത്. ഈ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് അമേരിക്കയില്‍ ഗ്രീന്‍കാര്‍ഡ് ലഭിച്ചവര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നതിന് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിയിരിക്കുന്നത്. കൊറോണയെ തുടര്‍ന്ന് എച്ച്1ബി വിസ പ്രകാരമുള്ള ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍. ഭാര്യയും മക്കളുമായി കുടുംബത്തോടെ മടങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങിയവരായിരുന്നു ഇവരില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും.

അമേരിക്കയിലെ നിയമപ്രകാരം അവിടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് അമേരിക്കന്‍ പൗരത്വം ലഭിക്കും. കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഈ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാന്‍ സാധിക്കില്ല.

എച്ച്1ബി വിസ ഉള്ളവര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ 60 ദിവസത്തിനകം പുതിയ ജോലി കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കില്‍ രാജ്യം വിട്ടിരിക്കണമെന്നാണ് അമേരിക്കയിലെ നിയമം. നിലവിലെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ 60 ദിവസമെന്നത് 180 ദിവസമാക്കി വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എച്ച്1ബി വിസ നേടിയിട്ടുള്ളവര്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ നിന്ന് യാതൊരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

എച്ച്1ബി വിസയുള്ളവരില്‍ അധികവും ഇന്ത്യക്കാരാണ്. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ എത്രപേര്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നതില്‍ കൃത്യമായ കണക്കുകള്‍ ലഭ്യമല്ല. ഇങ്ങനെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് അമേരിക്കയില്‍ തുടരാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തിരിച്ചടി ആയിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളോട് മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനം സര്‍ക്കാര്‍ കാണിക്കണമെന്നാണ് ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

Content Highlights: H-1B Visa Card Suspension Prevents Several Indians In US From Flying Back Home