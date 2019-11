ജോര്‍ജ് ടൗണ്‍: ലോകത്ത് എറ്റവും വേഗത്തില്‍ വളരുന്ന രാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ ഏതെങ്കിലും വികസിത രാജ്യമായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേയ്‌ക്കെത്തുക. എന്നാല്‍ തെറ്റി, ദക്ഷിണ അമേരിക്കന്‍ രാജ്യമായ ഗയാന അടുത്ത വര്‍ഷം അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വളര്‍ച്ച കൈവരിക്കുമെന്ന്‌ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അടുത്ത വര്‍ഷം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് 86 ശതമാനം ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഐഎംഎഫ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ചൈനയുടെ വളര്‍ച്ചാനിരക്കിന്റെ 14 ഇരട്ടിവരുമിത്‌.

ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിലെ ഒരു കൊച്ചുരാജ്യമാണ് 7.8 ലക്ഷം മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ഗയാന. ബ്രസീലും വെനിസ്വേലയുമാണ് അയല്‍ രാജ്യങ്ങള്‍. ഈ വര്‍ഷം 4.4 ശതമാനം വളര്‍ച്ചാനിരക്കുള്ള ഗയാന അടുത്ത വര്‍ഷത്തോടെ വന്‍ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. എന്തായിരിക്കും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക രംഗം പൊടുന്നനെ കുതിച്ചുകയറാനിടയാക്കിയത്?

അമേരിക്കന്‍ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായ എക്‌സണ്‍ മൊബീല്‍ കോര്‍പ് ഗയാനയില്‍ വന്‍തോതില്‍ ഇന്ധന നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഗയാനയുടെ തലവര മാറിയത്. 2015ല്‍ ആണ് ഗയാനയില്‍ ഈ കണ്ടെത്തല്‍ നടത്തിയത്. വലിയ ഇന്ധനിക്ഷേപമുള്ള രാജ്യമാണ് അയല്‍ രാജ്യമായ വെനിസ്വേലയെങ്കിലും ഗയാനയില്‍ അതുവരെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഇന്ധന ഉല്‍പാദനവും നടന്നിരുന്നില്ല.

നിലവില്‍ 400 കോടി ഡോളറിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന ശേഷി 2024ഓടെ 1500 കോടിയായി വന്‍ വളര്‍ച്ചനേടുമെന്നാണ്‌ ഐഎംഎഫ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ 40 ശതമാനവും എണ്ണ വിപണിയില്‍നിന്നായി മാറും. എണ്ണ ഉല്‍പാദനത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ത്തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം സാമ്പത്തിക മേഖലയില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുമെന്നും ഐഎംഎഫ് പ്രവചിക്കുന്നു.

അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളായ എക്‌സണ്‍, ഹെസ്സ് കോര്‍പറേഷന്‍ എന്നിവയെ കൂടാതെ ചൈനീസ് കമ്പനിയായ സിഎന്‍ഒഒസി ലിമിറ്റഡും ഗയാനയുടെ ഇന്ധന മേഖലയില്‍ നിക്ഷേപമിറക്കിക്കഴിഞ്ഞു. മറ്റു നിരവധി വന്‍കിട കമ്പനികളും ഗയാനയിലേയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എക്‌സണ്‍ ഡിസംബര്‍ മാസം മുതല്‍ ഉല്‍പാദനം ആരംഭിക്കും.

2025ഓടെ പ്രതിദിനം 7.5 ലക്ഷം ബാരല്‍ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ഉല്‍പാദനമാണ് ഗയാനയില്‍ ഉണ്ടാകുകയെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയില്‍ ലാഭവിഹിതമായി പ്രതിവര്‍ഷം 30 കോടി ഡോളറിന്റെ വരുമാനമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്‌. 2022ല്‍ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നതോടെ ഇത് ഇരട്ടിയാകും.

വളരെ താഴ്ന്ന സാമ്പത്തികാവസ്ഥയില്‍നിന്ന് അവിശ്വസനീയമായ ഉയരത്തിലേയ്ക്കാണ് രാജ്യം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഗയാനയുടെ ധനമന്ത്രി വിന്‍സ്റ്റണ്‍ ജോര്‍ജന്‍ പറയുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ഗയാന രൂപരേഖകള്‍ തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. പെട്ടന്നു കൈയ്യിലെത്തുന്ന വലിയ സമ്പത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ പ്രത്യേക ഫണ്ട് രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് സര്‍ക്കാരിനുള്ളത്. രാജ്യത്തിലെ തീരദേശ നഗരങ്ങളെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈവേകള്‍ നിര്‍മിക്കുകയാണ് അതിലൊന്ന്.

Content Highlights: Guyana economy to grow 86% within one year