കാലിഫോര്‍ണിയ: അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍ അഞ്ച് പേരെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന യുവാവ് സ്വയം നിറയൊഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.

ബേക്കേഴ്‌സ് ഫീല്‍ഡിലെ ചരക്ക് കമ്പനിയില്‍ നടന്ന വെടിവെപ്പില്‍ കൊലപാതകി തന്റെ ഭാര്യയേയും മറ്റൊരാളെയും ആദ്യം വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് മേയർ ഡോണി യങ്ബ്ലഡ് പറഞ്ഞു.

തൊട്ടടുത്ത മറ്റൊരു കമ്പനിയില്‍ ഒരാളെയും രണ്ട് പേരെ ഒരു വീട്ടില്‍വെച്ചും കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇയാൾ സ്വയം നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: Gunman Kills five in California's Bakersfield Before Taking Own Life