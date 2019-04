കൊളംബോ: ഈസ്റ്റര്‍ ദിനത്തിലെ സ്‌ഫോടന പരമ്പരയില്‍ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരെ തിരഞ്ഞ് ശ്രീലങ്കന്‍ പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിനിടെ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ രണ്ടു ഭീകരര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇവര്‍ ഭീകരസംഘടനയായ ഐഎസുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണെന്നാണ് വിവരം. 253 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ആക്രമണത്തില്‍ പങ്കുള്ള ഐഎസ് ബന്ധമുള്ള 140 പേരെ തിരഞ്ഞ് നടത്തിയ റെയ്ഡിനിടെയാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്.

പോലീസിനെതിരെ ഒരുസംഘം ആളുകള്‍ നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. ബാട്ടിക്കോളയിലെ അമ്പാര സെയ്ന്തമരുത് എന്ന ടൗണിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. പ്രദേശത്ത് സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ഇതിനിടെയാണ് വെടിവെപ്പ് നടന്നത്.

അതേസമയം 76 പേരാണ് ഇതുവരെ സ്‌ഫോടന പരമ്പരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരില്‍ ഈജിപ്ത്, സിറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരുമുണ്ട്. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഐഎസ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിന് ഉപോത്ബലകമായ വിവരങ്ങള്‍ അവര്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഐഎസിന്റെ വാദം ശരിയാണെങ്കില്‍ ഇറാഖിനും, സിറിയയ്ക്കും പുറത്ത് അവര്‍ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കൊലയാണ് ശ്രീലങ്കയില്‍ നടന്നത്.

