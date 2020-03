തിരുവനന്തപുരം: കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിലില്ലാതായ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ക്യാമ്പ് ഒരുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ്-19 മൂലം തൊഴിലില്ലാതായിപ്പോയ ഇവര്‍ ഇപ്പോള്‍ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ മികച്ചതാവണമെന്നില്ല. ഇവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ക്യാമ്പുകള്‍ സജ്ജമാക്കും. വൈദ്യപരിശോധന നടത്തു. ഭക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കും.

തൊഴില്‍ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കേരളത്തില്‍ പ്രയാസപ്പെടാന്‍ പാടില്ല. അവരുടെ കരാറുകാര്‍, മുതലാളിമാര്‍ എന്നിവരെ എങ്ങനെ സര്‍ക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിപ്പിക്കാം എന്ന് ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Government will set up camp for Migrant workers during corona period