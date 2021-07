ജൊഹാനസ്ബര്‍ഗ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കും ഇന്ത്യന്‍ വംശജര്‍ക്കും എതിരെയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളില്‍ ആശങ്ക അറിയിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോ. നലേദി പാന്‍ഡോറുമായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കര്‍ ആശയവിനിമയം നടത്തി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മുന്‍പ്രസിഡന്റ് ജേക്കബ് സുമ ജയിലിലായതിനു പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള്‍ രാജ്യത്ത് അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോ. നലേദി പാന്‍ഡോറുമായി സംസാരിച്ചതായും ക്രമസമാധാനം നടപ്പാക്കാന്‍ തന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ അങ്ങേയറ്റം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവര്‍ ഉറപ്പുനല്‍കിയതായും ജയശങ്കര്‍ അറിയിച്ചു. സാധാരണഗതിയും സമാധാനവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നതെന്നും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അറിയിച്ചതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തില്‍നിന്ന് വലിയതോതില്‍ സഹായാഭ്യര്‍ഥന ഉയര്‍ന്നതിനു പിന്നാലെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് ഭട്ടാചാര്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഹൈക്കമ്മിഷണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തിയിരുന്നു.

79 കാരനായ ജേക്കബ് സുമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുകൂലികള്‍ രാജ്യത്ത് അക്രമപരമ്പരകള്‍ ആരംഭിച്ചത്. കോടതിയലക്ഷ്യത്തിനാണ് സുമയെ 15 മാസത്തേക്ക് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. ജേക്കബ് സുമ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന 2009-18 കാലത്ത് നടന്നെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന അഴിമതികളെ കുറിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഹാജരായി മൊഴി കൊടുക്കാന്‍ സുമ വിസമ്മതിച്ചതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് ശിക്ഷിച്ചത്.

അക്രമികള്‍ മോഷണവും അതിക്രമവും നടത്തിയ ഡര്‍ബനിലെ ഡോ. പിക്‌സ്‌ലി കാ സെമെ സ്ട്രീറ്റില്‍നിന്നുള്ള ദൃശ്യം| Photo: AFP

സുമയുടെ അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള്‍ റോഡുകളും ദേശീയപാതകളും തടയുകയും ടയറുകള്‍ കത്തിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഡര്‍ബന്‍, പീറ്റര്‍മാര്‍ട്ടിസ്‌ബെര്‍ഗ്, ജൊഹാനസ്ബര്‍ഗ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാരുടെയും ഇന്ത്യന്‍ വംശജരുടെയും ഗണ്യമായ സാന്നിധ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇവ. ഇന്ത്യക്കാരുടെയും ഇന്ത്യന്‍ വംശജരായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കാരുടെയും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങള്‍ കൊള്ളക്കാര്‍ ലക്ഷ്യംവെക്കുന്നതായും വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തെത്തിയിരുന്നു.

ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ചില്ലറ വ്യാപാരശാലകളിലും മാളുകളിലും റേഡിയോ സ്‌റ്റേഷനുകളിലും കൊള്ള നടത്തിയത്. ഇതുവരെ എഴുപതില്‍ അധികം ആളുകള്‍ മരിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ഉന്തിനും തള്ളിനും ഇടയില്‍പ്പെട്ടതാണെന്നാണ് വിവരം. രാജ്യത്തെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ അനുദിനം മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥിതി നിയന്ത്രവിധേയമാക്കാനുള്ള കഠിന പ്രയത്‌നത്തിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍.

ക്വാസുലു നടാല്‍, ജൊഹനാസ്ബര്‍ഗ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ലക്ഷ്യംവെയ്ക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളില്‍ ഒരാള്‍ പറഞ്ഞു. 13 ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലുള്ളത്. ഇതില്‍ എല്ലാവരും ഇപ്പോള്‍ അപകടത്തില്‍ അല്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങള്‍ ആ ദിശയിലേക്കാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്- അദ്ദേഹത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യാടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

