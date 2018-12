ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ഗൂഗിള്‍ ട്രോളാറുണ്ടോ? ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യപ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന് തിരഞ്ഞാല്‍ ഒരിടയ്ക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേരാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇഡിയറ്റ് എന്നടിച്ചാല്‍ യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡോണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ആദ്യം തെളിഞ്ഞിരുന്നു. ആര്‍ക്കായാലും സംശയം തോന്നില്ലേ?

കഴിഞ്ഞദിവസം ഗൂഗിള്‍ സി.ഇ.ഒ. സുന്ദര്‍ പിച്ചൈയോട് േെഡമാക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയിലെ വനിതാ സെനറ്ററായ സോ ലൊഫ്ഗ്രെനും ഈ സംശയം ഉന്നയിച്ചു. ഒപ്പം, ലാപ്ടോപ്പില്‍ ഇഡിയറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയും സ്‌ക്രീനില്‍ തെളിഞ്ഞ ട്രംപിന്റെ ഫോട്ടോ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. സെനറ്റിന്റെ നിയമകാര്യ കമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പാകെ വിശദീകരണം നല്‍കാനെത്തിയതായിരുന്നു സുന്ദര്‍.

പക്ഷപാതപരമായ രാഷ്ട്രീയസമീപനം ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ചിന്റെ അല്‍ഗോരിതങ്ങള്‍ക്കില്ലെന്ന് പിച്ചൈ അറിയിച്ചപ്പോള്‍, എന്താണ് ഈ അല്‍ഗോരിതമെന്ന അടുത്ത ചോദ്യം.

ഒരു വാക്ക് സെര്‍ച്ച് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇരുനൂറിലധികം വിവരങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തും. പ്രസക്തി, പ്രചാരം, ഉപയോഗിക്കുന്ന വാചകം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് അതിനോട് ഏറക്കുറെ അടുത്തു നില്‍ക്കുന്ന ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് -പിച്ചൈ വിവരിച്ചു.

സെര്‍ച്ചില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്തരത്തില്‍ കൃത്രിമത്വം നടത്താന്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരനു നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോയെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു സെനറ്ററുടെ ചോദ്യം. ഒരുപാടു ഘടകങ്ങള്‍ ചേരുന്ന പ്രക്രിയയാണതെന്നും അതിനാല്‍ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്കോ, സംഘത്തിനോ, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും ഇതില്‍ നടത്താനാവില്ലെന്നും പിച്ചൈ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.

ഗൂഗിള്‍ ബോംബിങ് എന്ന സൈബര്‍ ആക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ച് ഫലങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റുന്നത്.

