വാഷിങ്ടണ്‍: ലോകത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലമുള്ള മരണം 1.6 ലക്ഷം കടന്നു. 193 രാജ്യങ്ങളിലായി ലോകത്ത് ആകെ 2,334,130 പേര്‍ കോവിഡ് ബാധിതരായി. ഇതില്‍ 160,685 പേര്‍ മരിച്ചു. 518,900 പേര്‍ രോഗമുക്തരായതായാണ് കണക്ക്.

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മരണം സംഭവിച്ചത് അമേരിക്കയിലാണ്. 39,090 പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. 735,287 പേര്‍ക്കാണ് അമേരിക്കയില്‍ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇറ്റലി 23,227, സ്‌പെയിന്‍ 20,453, ഫ്രാന്‍സ് 19,323, ബ്രിട്ടണ്‍ 15,464 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉയര്‍ന്ന മരണസംഖ്യയുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍.

മരണസംഖ്യയുടെ മൂന്നില്‍ രണ്ടും യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. 1,153,148 പേര്‍ക്കാണ് യൂറോപ്പില്‍ മാത്രം രോഗം ബാധിച്ചത്. 101,493 പേര്‍ യൂറോപ്പില്‍ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചു.

യുഎസ്- കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ആകെ 768,670 പേര്‍ക്ക് രോഗം ബാധിക്കുകയും 40,619 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏഷ്യയില്‍ ആകെ രോഗബാധ 162,256 ഉം മരണം 6,951 ഉം ആണ്.

